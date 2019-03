LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Germania vince nel finale, ok Polonia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per le qualificazioni a Euro 2020. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

22.37 - Sono terminate le gare della serata. Questi i risultati:

Olanda-Germania 2-3

Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1

Polonia-Lettonia 2-0

Slovenia-Macedonia 1-1

Cipro-Belgio 0-2

OLANDA-GERMANIA 2-3

FISCHIO D’INIZIO

2' - Gnabry!! Conclusione del centravanti tedesco dall'interno dell'area, Cillessen di distende e mette in corner.

11' - Risponde l'Olanda con una conclusione dalla distanza di Depay in seguito ad un calcio di punizione ma la sfera si perde sul fondo.

15' - Gol di Sané!! Germania in vantaggio!! Schulz pesca all'interno dell'area l'attaccante che non ci pensa due volte e porta avanti i tedeschi.

22' - Prova a reagire l'Olanda che può usufruire di un calcio di punizione per un intervento falloso di Schulz ai danni di Dumfries.

29' - Occasione Germania!! Mischia all'interno dell'area di rigore olandese risolta da Rudiger ma la sua conclusione si spegne a lato.

31' - Dumfries prova la conclusione dalla distanza, Neuer vede partire il pallone e lo neutralizza.

34' - Gol di Gnabry!! Raddoppia la Germania!! Assist di Rudiger per l'attaccante che calcia con potenza insaccando sotto la traversa.

40' - Sané!! Occasione per la Germania!! L'Olanda ha accusato il colpo. Destro dell'attaccante del City con Cillessen che salva la sua porta.

—INTERVALLO—

48' - Gol di De Ligt!! Accorcia l'Olanda!! Colpo di testa del difensore dell'Ajax in seguito ad un calcio d'angolo con il pallone che si insacca nella porta di Neuer.

53' - Ha preso fiducia l'Olanda che si fa vedere in avanti con Blind ma la sua conclusione viene murata dalla difesa tedesca.

60' - Intervento falloso di Goretzka ai danni di Depay. Calcio di punizione in favore dell'Olanda.

63' - Gol di Depay!! Pareggia l'Olanda!! Assist di Wijnaldum per l'attaccante del Lione che calcia da centro area battendo Neuer.

69' - Depay!! Occasione per l'Olanda!! L'attaccante conclude dalla distanza, Neuer si distende e mette in angolo.

73' - Intervento falloso di Depay ai danni di Gnabry. Ci sarà un calcio di punizione per la Germania.

79' - Olanda pericolosa!! Cross di Depay per la testa di Van Dijk ma il pallone viene respinto da Neuer.

85' - Ultimi cinque minuti di match con le due squadre che cercano di vincere la sfida.

90' - Gol di Schulz!! Germania in vantaggio!! Assist di Reus per l'esterno tedesco che da buona posizione fulmina Cillessen.

FISCHIO FINALE

IRLANDA DEL NORD-BIELORUSSIA 2-1

FISCHIO D’INIZIO

11' - Intervento falloso di Dragun ai danni di McNair. Calcio di punizione per l'Irlanda del Nord.

16' - Padroni in avanti con Davis ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia bielorussa.

20' - McNair!! Gran botta del centrocampista dell'Irlanda del Nord con Klimovich che si supera e devia in corner.

27' - Lafferty!! Occasione per l'Irlanda del Nord!! Gran botta dalla distanza del centravanti con Klimovich abile a deviare in angolo.

30' - Gol di Evans!! Irlanda del Nord in vantaggio!! Sugli sviluppi del corner, il difensore stacca più in alto di tutti e colpisce di testa cogliendo l'angolino della porta di Klimovich.

33' - Gol di Stasevich!! Pareggia la Bielorussia!! Destro dalla distanza dell'esterno mancino con il pallone che si insacca nella porta di Peacock-Farrell.

37' - Irlanda del Nord in avanti con Saville che conclude dall'interno dell'area, Klimovich neutralizza a terra.

43' - Mancino dalla distanza di McGinn con il pallone che è lontano dallo specchio della porta.

—INTERVALLO—

51' - Prima occasione della ripresa per la Bielorussia con Savitski che calcia verso la porta mettendo di molto sul fondo.

58' - Ancora Bielorussia pericolosa con Maevski che esplode il destro dalla distanza senza centrare lo specchio della porta.

63' - Mancino dalla distanza di Saville su assist di Jones, ma la retroguardia bielorussa si salva.

69' - Intervento falloso di Jones ai danni di Shitov. Calcio di punizione per la Bielorussia.

73' - Spinge l'Irlanda del Nord con McNair che crossa per la testa di Cathcart, ma il pallone termina a lato.

78' - Avanza la nazionale di casa con un traversone di Lewis per Lafferty ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo.

85' - Ultimi cinque minuti di gioco con Irlanda del Nord e Bielorussia ferme sull'1-1.

88' - Gol di Magennis!! Irlanda del Nord in vantaggio!! Cross di McNair per l'attaccante che supera Klimovich.

FISCHIO FINALE

POLONIA-LETTONIA 2-0

FISCHIO D’INIZIO

5' - Rakels!! Calcio di punizione per la Lettonia affidata al centrocampista ma il pallone si perde di poco su fondo.

8' - Karasausks!! Destro dalla distanza dell'esterno lettone, Szczesny si distende e devia in corner.

13' - Avanza la Polonia con Grosicki che trova Piatek in area ma la conclusione viene respinta dalla difesa della Lettonia.

19' - Intervento falloso di Isajevs ai danni di Klich. Ci sarà un calcio di punizione in favore della Polonia.

25' - Krychowiak serve in area di rigore Lewanowski ma il sinistro a giro dell'attaccante polacco termina fra le braccia di Steinbors.

29' - Oss atterra Piatek nella trequarti campo. Ci sarà un calcio di punizione per la Polonia.

35' - Palo di Lewandowski!! Occasione per la Polonia!! Cross di Kedziora per l'attaccante del Bayern che calcia di prima intenzione ma il pallone impatta con il montante.

40' - Ancora Lewandowski prova la conclusione ma il pallone viene respinto dalla difesa lettone.

—INTERVALLO—

49' - Parte subito forte la Polonia con Lewandowski ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa della Lettonia.

53' - Pericolosa la Polonia con un corner di Zielinski per la testa di Piatek ma il pallone si perde sul fondo.

57' - Zielinski!! Ancora il centrocampista del Napoli riceve da Krychowiak e conclude con il mancino mettendo alto.

61' - Grosicki!! Occasione per la Polonia!! Colpo di testa dell'esterno di casa con Steinbors che si distende e mette in angolo.

65' - Piatek!! Conclusione dell'attaccante del Milan con il pallone che esce di poco a lato.

71' - Karasausks!! Destro dell'esterno della Lettonia dalla distanza che lambisce il palo e termina sul fondo.

76' - Gol di Lewandowski!! Polonia in vantaggio!! Cross di Reca per la testa dell'attaccante del Bayern che supera Steinbors.

84' - Frankowski!! Polonia vicina al raddoppio!! Lewandowski si trasforma in assist-man servendo il neo entrato, Steinbors respinge.

86' - Gol di Glik!! Raddoppia la Polonia!! Corner di Zielinski per l'ex Toro che di testa gonfia la rete.

FISCHIO FINALE

SLOVENIA-MACEDONIA 1-1

FISCHIO D’INIZIO

2' - Ci prova subito la Macedonia con un lancio lungo di Elmas ma Alioski viene colto in posizione irregolare.

11' - Zajc fa partire una conclusione dalla distanza che si perde sul fondo di molto.

20' - Lancio profondo di Alioski all'indirizzo di Nestorovski ma l'attaccante del Palermo viene fermato per fuorigioco.

26' - Calcio d'angolo per la Macedonia ma Musliu commette fallo ai danni di Oblak che era uscito per arpionare il pallone.

33' - Gol di Zajc!! Slovenia in vantaggio!! L'ex Empoli capisce di testa da posizione ravvicinata deviando in rete un cross di Sporar.

38' - Pandev!! Mancino dell'attaccante del Genoa con il pallone che si spegne sopra la traversa.

—INTERVALLO—

47' - Gol di Bardhi!! Pareggia la Macedonia!! Il centrocampista ospite fa partire un destro dall'interno dell'area che supera Oblak.

55' - Zajc!! Colpo di testa dell'ex Empoli su assist di Sporar ma il pallone viene respinto.

60' - Avanza la Macedonia con Pandev che serve Alioski in area ma il suo tiro si spegne sul fondo.

65' - Fallo di mano di Alioski. Ci sarà un calcio di punizione per la Slovenia.

71' - Intervento falloso di Velkoski ai danni di Verbic. Calcio di punizione per la Slovenia.

76' - Bardhi pesca Elmas all'interno dell'area ma la sua conclusione viene bloccata da Oblak.

82' - Beric!! Occasione per la Slovenia!! Mischia in area della Macedonia con il neo entrato che calcia di prima intenzione mettendo sul fondo.

85' - Ancora Slovenia con un cross di Stojanovic per la testa di Khrin che si spegne sul fondo.

FISCHIO FINALE

CIPRO-BELGIO 0-2

FISCHIO D’INIZIO

1’ - Subito Cipro in avanti con una conclusione di Antoniou che si spegne però direttamente a fondo campo.

10' - Gol di Eden Hazard!! Belgio in vantaggio!! Il fantasista del Chelsea fa partire una conclusione chirurgica che si infila nella porta cipriota.

18' - Gol di Batshuayi!! Raddoppio del Belgio!! Thorgan Hazard pesca l'attaccante all'interno dell'area. Il calciatore del Crystal Palace è bravo a superare Pardo.

25' - Amministra il punteggio il Belgio che sta già conducendo 2-0 su Cipro con i gol di Eden Hazard e Batshuayi.

31' - Ancora Batshuayi!! L'attaccante del Belgio conclude dall'interno dell'area, Pardo è attento e mette in angolo.

37' - Spinge il Belgio ancora con Batshuayi ma il suo destro da posizione decentrata termina fra le braccia di Pardo.

45' - Mertens!! Destro da fuori area dell'attaccante del Napoli, Pardo si distende e neutralizza.

—INTERVALLO—

48' - Belgio in avanti con Castagne ma la sua conclusione si perde sul fondo.

54' - Tielemans!! Il centrocampista belga fa partire un destro dalla distanza che esce a lato di un soffio.

61' - Intervento falloso di Castagne ai danni di Efrem. Ci sarà un calcio di punizione in favore di Cipro.

68' - Batshuayi!! L'attaccante belga riceve da Eden Hazard e conclude verso la porta, Pardo si salva.

75' - Siamo giunti alla mezzora di gioco con il Belgio avanti 2-0 su Cipro.

83' - Cipro in avanti con Kousoulos che fa partire un sinistro dalla distanza che termina lontano dallo specchio della porta.

FISCHIO FINALE

20.40 - Le dieci nazionali impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

20.29 - Saranno cinque le gare che si giocheranno alle 20.45:

Olanda-Germania

Irlanda del Nord-Bielorussia

Polonia-Lettonia

Slovenia-Macedonia

Cipro-Belgio

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la seconda giornata di qualificazioni a Euro 2020.