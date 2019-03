LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Trionfi per Francia e Inghilterra

© foto di Imago/Image Sport

22.37 - Sono terminate le gare della serata. Vincono l'Albania (3-0 ad Andorra) e soprattutto la Francia 4-0 all'Islanda. Nel girone A rimonta dell'Inghilterra contro Montenegro, 5-1. Finisce invece 1-1 tra Kosovo e Bulgaria, nel gruppo B l'Ucraina la spunta nel finale a Lussemburgo mentre è 1-1 nel big match tra Portogallo e Serbia: a segno Tadic e Danilo, Cristiano Ronaldo out alla mezz'ora per un problema muscolare

Andorra-Albania 0-3

FINALE! Successo per l'Albania per 3-0

95' GOOOOOOOOOL ALBANIA!!! ABRASHI! Prima del fischio finale arriva anche il terzo gol.

83' GOOOOOOL ALBANIA!!! ARRIVA IL GOL DI BALAJ! Chiusa la gara con il secondo gol albanese.

81' Minuti finali, il risultato non cambia.

50' L'Albania va a caccia del secondo gol, ma Andorra non vuole mollare.

46' Si riparte!

- FINE PRIMO TEMPO -

21' GOOOOL ALBANIA!!! SEGNA SADIKU! Arriva la prima rete per la selezione albanese.

1' Si parte!

Andorra (4-4-2): Gomes; Rubio, Llovera, Lima, San Nicolas; Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente; Martinez, Vieira. Ct. Koldo

Albania (4-4-2): Berisha; Aliji, Djimsiti, Ismajli, Hysaj; Grezda, Kace, Basha, Xhaka; Uzuni, Sadiku. Ct. Bulku

Francia-Islanda 4-0

FINALE! Finisce così a Saint-Denis! Poker la squadra francese con Mbappé e Griezmann in evidenza.

83' GOOOOOOL FRANCIA! VA A SEGNO ANCHE GRIEZMANN! Dilaga la Francia e trova anche il quarto gol!

77' GOOOOOOOL FRANCIA CHE GOL DI MBAPPE! Tutto facile per la Francia! Arriva anche il terzo gol con il campione del PSG.

68' GOOOOOOOOOOOL FRANCIA!!! RADDOPPIA GIROUD! Arriva il secondo gol della Francia con il centravanti del Chelsea che mette a segno su assist di Pavard.

62' Spara a salve la Francia con Matuidi e Griezmann non precisi al tiro!

50' Spinge la Francia alla ricerca del raddoppio.

46' Si riparte!

- FINE PRIMO TEMPO -

40' La Francia gestisce il possesso palla, l'Islanda non riesce a rendersi particolarmente pericolosa.

17' Colpo di testa di Giroud su cross di Pavard, palla deviata in calcio d'angolo!

11' GOOOOOOL FRANCIA!!! UMTITI! Vantaggio dei campioni del mondo con la rete del difensore che su calcio d'angolo colpisce di testa e va a segno! L'assist è di Mbappé.

5' Problemi fisici per Mbappé che deve ricorrere alle cure mediche dopo un contrasto. Il giocatore, però, ritorna in campo.

1' Si parte!

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Ct. Deschamps

Islanda (5-3-2): Halldorsson; Saevarsson, Ingason, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Sigurjonsson, Gunnarsson, Bjarnason; G. Sigurdsson, Gudmundsson. Ct. Hamren

Montenegro-Inghilterra 1-5

FINALE! Manita per l'Inghilterra! Montenegro avanti, poi è solo Inghilterra con Barkley protagonista.

80' GOOOOOOL INGHILTERRA! SEGNA ANCHE STERLING! Manita servita da Sterling a Podgorica!

71' GOOOOOL INGHILTERRA! KANE! Tutto facile per l'Inghilterra con Barkley che apre per Sturridge che a sua volta serve Kane che batte il portiere.

Grande protagonista è Ross Barkley, autore di un assist e di due gol. Anche un giallo per l'esterno. In tutto e per tutto è la sua serata.

58' GOOOOOOL INGHILTERRA!!! ARRIVA IL TRIS! ANCORA BARKLEY! Allunga l'Inghilterra con la rete dell'attaccante che mette a segno con un bel piatto destro.

51' L'Inghilterra manovra e spinge alla ricerca del terzo gol.

46' Si riparte!

- FINE PRIMO TEMPO -

39' GOOOOOL INGHILTERRA!!! SEGNA BARKLEY!!! Vantaggio della selezione inglese! Ribaltata la situazione.

30' GOOOOOL INGHILTERRA!!!! PAREGGIA KEANE! Colpo di testa del difensore su azione di calcio d'angolo.

17' GOOOOOOL MONTENEGRO!!! VESOVIC! Vantaggio a sorprese dei montenegrini con l'azione personale dell'esterno che vince un rimpallo e poi mette dentro con un bel piatto destro a giro!

15' Attacca l'Inghilterra, ma il Montenegro si chiude con ordine.

1' Si parte!

Montenegro (4-4-2): Petkovic; Stojkovic, Savic, Simic, Tomasevic; Marusic, Ivanic, N. Vukcevic, Vesovic; Beciraj, Mugosa. Ct. Tumbakovic

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Keane, Rose; Barkley, Rice, Alli; Sterling, Kane, Hudson-Odoi. Ct. Southgate

Kosovo-Bulgaria 1-1

FINALE! Pareggio per 1-1 tra Kosovo e Bulgaria!

57' GOOOOOOOL KOSOVO! PAREGGIA ZENELI! Arriva il pareggio della squadra balcanica. Ristabilita la parità.

46' Si riparte!

- FINE PRIMO TEMPO -

39' GOOOOOOOL BULGARIA!!! Bozhikov va a segno! Vantaggio per la squadra ospite con il gol del difensore!

1' Si parte!

Kosovo (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Rrhamani, Aliti, Kololli; Kryeziu, Shala; Rashica, Celina, Zeneli; Muriqi. Ct. Challandes

Bulgaria (4-4-2): Mihaylov; Popov, Bodurov, Bozhikov, Nedyalkov; Malinov, Kostadinov, Nedelev, Slavchev; Popov, Delev. Ct. Houbtchev

Lussemburgo-Ucraina 1-2

93' GOOOOOOL UCRAINA!!! AUTORETE DI RODRIGUES! Beffa per il Lussemburgo, solo nel finale l'Ucraina riesce a passare

71' L'Ucraina non riesce a spingere e trovare il gol dell'1-2. Buon Lussemburgo fin qui.

46' Si riparte!

- FINE PRIMO TEMPO -

40' GOOOOOOOOOOL UCRAINA!!! PAREGGIA TSYGANKOV!

36' GOOOOOOOOL LUSSEMBURGO!!! TURPEL!

1' Si parte!

Lussemburgo (4-4-2): Moris; Jans, Chanot, Malget, Carlson; Rodrigues, Barreiro Martins, C. Martins, O. Thill; Turpel, V. Thill. Ct. Holtz

Ucraina (4-1-4-1): Pyatov; Butko, Burda, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko; Tsygankov, Malinovskyi, Junior Moraes, Konoplyanka; Bezus. Ct. Shevchenko

Portogallo-Serbia 1-1

FINALE! 1-1 tra Portogallo e Serbia.

81' Finale rovente! Il Portogallo ci prova, ma non trova la rete.

72' Pizzi sfiora il gol, ma Dmitrovic dice di no!

71' Intensità minore, ma sempre grande equilibrio tra Portogallo e Serbia.

46' Si riparte!

- FINE PRIMO TEMPO -

39' GOOOOOOOOOOOL PORTOGALLO! Pareggia Danilo Pereira! Bella conclusione del lusitano, nulla da fare per Dimitrovic.

Problema muscolare alla coscia destra per il campione lusitano. Ronaldo, dopo uno scatto, si è subito fermato, chiedendo il cambio

31' Clamoroso! Ronaldo deve lasciare il campo, sospetta lesione per l'attaccante della Juventus. Il giocatore lascia il campo, al suo posto entra Pizzi.

27' La Serbia prova ad anestetizzare il match. Giro palla per i balcanici. Il Portogallo fatica ad alzare il ritmo.

22' Il Portogallo attacca a testa bassa, ma non trova la via del gol.

14' Ancora Cristiano Ronaldo, ma il suo tiro viene respinto.

10' Rispondono subito i lusitani con Cristiano Ronaldo, si salva il portiere della Serbia Dmitrovic!

7' GOOOOOL SERBIA!!! TADIC! Calcio di rigore per la Serbia trasformato dal calciatore dell'Ajax. Cambia subito il risultato!

4' Subito Portogallo pericoloso, ma il tiro di Carvalho termina a lato di un soffio!

1' Si parte!

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Danilo, Rafa Silva; Cristiano Ronaldo, Sousa, B. Silva. Ct. Santos

Serbia (4-2-3-1): Dmitrovic; Rukavina, Milenkovic, Spajic, Mladenovic; Gacinovic, Maksimovic; Lazovic, Tadic, Ljajic; Mitrovic. Ct. Krstajic

20.40 Le dodici nazionali impegnate stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

20.25 Si è giocata una gara, alle 18.00. La Turchia ha vinto 4-0 contro la Moldavia. A segno Ali Kaldirim, Tosun, doppietta, e Ayhan. Da segnalare un assist in rovesciata di Calhanoglu.

20.20 Saranno sei le partite che si giocheranno questa sera

Andorra-Albania (Gruppo H)

Francia-Islanda (Gruppo H)

Montenegro-Inghilterra (Gruppo A)

Kosovo-Bulgaria (Gruppo A)

Lussemburgo-Ucraina (Gruppo B)

Portogallo-Serbia (Gruppo B)

Lettori di TMW buonasera da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la seconda giornata di qualificazioni a Euro 2020.