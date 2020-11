live Real, Zidane: "Siamo pronti. Isco per Eriksen? Felici di chi abbiamo"

18.00 - Il suo Real Madrid, reduce da una sconfitta e un pari contro Valencia e Villarreal, è decimato. Tra poco il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, presenterà la sfida di domani contro l'Inter dalla sala stampa dello stadio Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

18.30 - Iniziata la conferenza stampa di Zinedine Zidane

Domani ci saranno tre punti pesanti in palio: come affronterete questo match? - "Sappiamo quanto sarà importante, siamo pronti. Faremo l'ultimo allenamento e poi saremo pronti per giocare"

Si dice che a lei non piaccia molto Mariano Diaz: è la verità? - "Ha dimostrato sul campo quanto può darci. E' contento e perciò avanti così"

Senza Ramos i numeri dicono che perdete più partite... - "Sappiamo quanto Sergio è importante per noi, ma non possiamo soffermarci troppo sulla sua assenza. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene"

Cosa è cambiato dopo questi quattro anni al Madrid? - "Sono quattro anni di esperienza, non è cambiato ciò che voglio e chiedo ai ragazzi"

I risultati altalenanti sono figli di errori difensivi o di una mentalità sbagliata? - "E' il calcio: ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri più complicati nei quali devi rimboccarti le maniche. Non succede solo al Real Madrid"

Che tipo di approccio serve contro l'Inter rispetto a Villarreal? - "Credo che la squadra affronti bene le partite, domani giocheremo contro una buona squadra. A Villarreal fino al 74' eravamo in vantaggio. Siamo concentrati, non sono fatalista. Lavoriamo per migliorare, per fare più gol"

Isco fa parte del gruppo? Si è parlato di uno scambio con Eriksen: c'è della verità? - "Sta con noi. E' un nostro giocatore e siamo felici di averlo"

Questa squadra dove può arrivare? - "Bisognerà aspettare e viverla. Sono tante le partite da giocare, senza preparazione non è facile, ma non ci sono scuse. Senza diversi giocatori infortunati lo spettacolo certamente non può essere lo stesso, ognuno gestirà le cose a modo proprio"

Domani potrebbe andar bene anche un pareggio? - "Non puntiamo a pareggiare o a perdere, vogliamo sempre vincere. Quando andiamo in campo per il Real Madrid è sempre così"

Conte cosa ha portato in panchina di ciò che era in campo? - "Era il mio capitano, un leader vero sul campo e perciò lo è anche da allenatore. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui e ce l'ho ancora"

Quanto è alto il rischio nella gara di domani? - "In Champions rischi sempre, tutti i match sono importanti e richiedono sempre il massimo sul campo"

18.44 - Terminata la conferenza stampa di Zinedine Zidane