live Roma, Bruno Peres: "Ho cambiato atteggiamento, voglio meritarmi il rinnovo"

13.45 - Al fianco di Paulo Fonseca in conferenza stampa siede Bruno Peres che con ogni probabilità domani contro il Cluj sarà titolare. Di seguito le parole del brasiliano alla vigilia del match di Europa League.

14.15 - Inizia a parlare Bruno Peres

Rientrare dopo il Covid ti ha creato problemi?

"Per me è stato un po' difficile perché sono entrato dopo la squadra non facendo la stessa preparazione. Ora sto raggiungendo il loro livello e per me è importante. Ora comincio ad andare forte".

Sei stato decisivo in Svizzera. Cosa pensi di poter dare alla Roma?

"Ogni partita è importante, bisogna avere la mentalità giusta e la concentrazione al 100%. Voglio aiutare sempre i compagni e rimanere concentrato per 90 minuti".

Facevi fatica a giocare in Serie B brasiliana mentre a Roma sei diventato subito titolare. Come hai fatto?

"Ho fatto fatica all'inizio. Importante è stato il cambio di mentalità, di atteggiamento, quello che sto facendo fuori dal campo e questo mi sta aiutando dentro al campo. Ora ho la testa di un professionista, la testa giusta e questo mi sta aiutando tanto. Sono felice di giocare bene e di aiutare la mia squadra".

Stai pensando al rinnovo con la Roma, il cui contratto scadrà a giugno?

"In questo momento penso solo a fare bene qui con la Roma. Ho la motivazione anche di rinnovare il contratto. Sto lavorando duramente per fare le cose per bene. Questa è una cosa che voglio, voglio meritare il rinnovo. Il lavoro è la cosa più importante e se le cose dentro al campo andranno bene allora potranno andare bene anche fuori".

14.24 - Termina la conferenza