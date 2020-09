live Roma, Fienga: "Vogliamo tenere i giocatori funzionali al progetto"

16.55 - Tra poco (ore 17) parlerà il CEO della Roma Guido Fienga per presentare il nuovo Premium Partner Tiscali. Al suo fianco anche l'AD della società di telecomunicazioni Renato Soru. Di seguito le loro parole.

17.05 - Inizia la conferenza stampa

Quanto è importante avere un partner come Tiscali?

"La Roma è una società che ha sempre fatto dell'innovazione uno dei propri strumenti per crescere nel proprio business. Tiscali per chi come me viene da un mondo delle telecomunicazioni è un modello. Noi cerchiamo sempre di fare qualcosa di accessibile a tutti. Tiscali non è solo un partner ma una fonte di ispirazione".

Si parla di connessioni, come procede quella con i Friedkin?

"Procede bene, ma come vi siete accorti è il loro ingresso è arrivato in un timing particolare: tra due stagioni quasi senza soluzione di continuità. C'è tanto lavoro e lo stiamo affrontando seriamente. Ci sono tante scadenze tra cui quella dell'aumento di capitale. Stiamo lavorando tanto, bene e in modo congiunto".

Sulla partnership

"Più cresciamo più possiamo attrarre nuovi partner. Come detto siamo contenti di avere Tiscali come partner e faremo cose importanti insieme"

Dal punto di vista del mercato è diverso avere un proprietario come Pallotta da Friedkin?

"Dall'anno scorso abbiamo fatto una scelta di stabilizzare la rosa con i giocatori fanno parte del progetto e con i Friedkin questa scelta sarà rafforzata".

Nella strategia commerciale del club c'è l'intenzione di sviluppare partnership con le società vicine al mondo Friedkin?

La strategia commerciale del club sarà sviluppata da una società che sta crescendo e cercheremo di sviluppare le sinergie del Gruppo Friedkin".

Ci sono novità sul prossimo sponsor tecnico?

"Stiamo lavorando e analizzando tutte le possibilità. Sicuramente rispetto a quando era stato chiuso il primo accordo con Nike la Roma ora è un brand di diffusione internazionale. Sicuramente creeremo un valore maggiore rispetto al precedente".

Quanto ci vorrà per costruire una Roma competitiva per il vertice?

"Stiamo lavorando mettendoci la massima serietà per costruire un progetto stabile che ogni anno si migliori. Se ogni anno facciamo un po' meglio dell'anno prima allora i risultati arriveranno. Ci vuole serietà nelle strategie e non mettere ogni volta tutto in discussione, ma correggere dove si sbaglia".

Cosa dobbiamo aspettarci dai fondi di private equity per i diritti tv?

"Dalla Roma potete aspettarvi sempre il massimo impegno per massimizzare il ricavo dai diritti tv. Siamo sempre stati in prima linea per migliorare il prodotto Serie A all'estero. Siamo in un momento di cambiamento dei modelli di business. Con il Covid non c'è pubblico allo stadio, ma aumenta quello in tv quindi la Roma accoglie ogni tipo di stimolo e partner per garantire una crescita del prodotto e dei ricavi da distribuire".

Siamo a pochi dall'inizio del campionato, che messaggio manda ai tifosi?

"Di vincere più partite possibile e di godersi la passione per la Roma nel modo più sano e stare vicino alla squadra"

17.21 - Termina la conferenza stampa