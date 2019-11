LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Merito di Pastore se sta così. Bravo Dzeko sui cori"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.07 - La Roma batte il Napoli 2-1 e conferma la zona Champions League. Prova di forza per i giallorossi che nel primo tempo aprono il match con Zaniolo. Nella ripresa trovano il raddoppio con Veretout su rigore. Inutile, invece, la rete di Milik che dimezza solo lo svantaggio. Queste le parole di Fonseca nella conferenza post partita:

Questa è la vittoria della svolta? Quanti margini di miglioramento ha la Roma?

"Una squadra è sempre un prodotto che non finisce mai. Dobbiamo continuare ad imparare e possiamo. E' vero che abbiamo fatto una buona partita e vinto contro una bella squadra, ma non abbiamo vinto nulla fino ad oggi. Dobbiamo continuare a lavorare molto. Per me è più importante che la Roma abbia questo atteggiamento".

Come le hanno spiegato la questione del Vesuvio?

"Devo dire che non avevo capito cosa fosse successo. Per me non è facile spiegarlo. Io sono contro qualsiasi discriminazione territoriale. Succede in molte partite e in tutto il mondo. Per me è stato più importante che il nostro capitano abbia parlato con i tifosi e loro non lo hanno più fatto"

Da cosa dipende il rendimento di Pastore?

"Il merito è di tutto. Mancini sta facendo un lavoro importante. Anche Pastore ha più libertà per giocare più avanti. Penso che tutti sono importanti".

Veder giocare Pastore

"No, è una vittoria di Pastore che sta meglio fisicamente e ha lavorato molto per stare così. Giocando regolarmente è più facile così essere in un buon momento".

Vittoria più atletica o tattica?

"C'è tutto oggi. Abbiamo giocato dopo meno di 72 ore e i giocatori erano stanchi, ma abbiamo fatto una buona partita complessivamente".

Come giudica Cetin?

"Ha fatto una buona partita, non possiamo dimenticare che era la prima volta e che ha poca esperienza. Ha fatto una grande partita".

Di cosa è più soddisfatto oggi?

"Devo dire che abbiamo iniziato molto bene la partita. Pressando con la palla e abbiamo fatto un gol e sbagliato un rigore. Dopo il penalty abbiamo perso il posizionamento e lasciavamo pressare alto. Nell'intervallo abbiamo parlato e chiarito che fosse fondamentale pressare al primo possesso del Napoli. Possiamo fare anche più gol".

Giocando così la Roma può dare fastidio a Juventus e Inter?

"Penso che dobbiamo sempre avere questo atteggiamento. Con questo è possibile vincere contro alcune squadre, ma non possiamo dimenticare che Juve e Inter sono molto forti. Per me è importante solo pensare alla prossima partita e dobbiamo giocare sempre con questo atteggiamento. Dobbiamo correre fino alla fine, sempre".

Nell'estate del 2018 è stato vicino al Napoli?

"Io non parlo di questo. Parlo del presente che è qui a Roma e questo è importante".