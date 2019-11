LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Mkhitaryan e Kalinic pronti. Pallotta ci è vicino"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dario Marchetti

17.40 - Ventiquattro ore alla sfida decisiva in Europa League. La Roma domani deve vincere per superare l'Istanbul Basaksehir, primo nel girone J, e mantenere accese le speranze di passaggio del turno. I giallorossi arrivano in Turchia dopo la vittoria in campionato con il Brescia. Alle 18 Fonseca parlerà in conferenza stampa assieme a Lorenzo Pellegrini. Di seguito il live testuale di TMW con le parole del tecnico portoghese.

18.00 - Inizia la conferenza stampa

Ritiene che la qualificazione sia alla portata della Roma?

"Abbiamo fiducia. Noi giochiamo sempre per vincere. Domani sarà uguale".

Un giocatore come Under può risentire della pressione di giocare nuovamente in casa?

"Io capisco che tutti mi chiedano di Under, ma vediamo domani. Quando devo decidere non penso a queste questioni".

Domani ci sono giocatori che hanno particolari problemi nel giocare?

"No, in questo momento abbiamo solo Pastore e Florenzi infortunati".

L'ultima sconfitta del Basaksehir è stata contro la Roma, cosa si aspetta domani?

"Domani sarà sicuramente una sfida difficile perché il Basaksehir è in un grande momento. E' una squadra esperta, che gioca bene e che gioca in casa. E' una gara importante per loro, ma devo dire che noi vogliamo vincere domani".

Cosa pensa del futuro di Under e Cetin?

"Sono due giocatori con un grande futuro. Sono giovani e devono lavorare per migliorare. Crediamo molto in loro".

Quando ha visto Under e Cetin per la prima volta cosa ha pensato?

"Possono migliorare, sono ancora giovani. Cetin è arrivato ora, mentre Under si è ambientato al calcio italiano ma ha molto da migliorare. Penso che sono due giocatori di grande futuro".

Cosa mancava a Under e Cetin quando sono arrivati in Italia?

"Sono dei segreti questi di cui non voglio parlare. In generale devono imparare molte cose".

Si aspettava che questa gara potesse essere decisiva?

"In Europa non si possono utilizzare tutti i giocatori, ne vanno 7 in panchina. Abbiamo messo dentro Fuzato perché Mirante è infortunato. Adesso non devo pensare al passato ma pensare a domani, noi vogliamo giocare per vincere perché è una partita importante per noi".

Come stanno Mkhitaryan e Kalinic?

"Loro sono pronti per giocare non tutta la partita, ma sono pronti. Lorenzo Pellegrini è pronto per giocare sempre".

Che rapporto ha con Pallotta che non si vede a Roma da un anno e mezzo?

"Noi parliamo molte volte. Sento il presidente sempre presente, preoccupato e parliamo di tutto".

Avete parlato del cambio societario?

Quando parlo con il presidente parlo di calcio perché sono l'allenatore.

18.15 - Termina la conferenza di Fonseca