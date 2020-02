LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Nessun problema fisico. Black out inspiegabile"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.55 - Crolla la Roma in casa del Sassuolo. Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium, analizzando il ko di Reggio Emilia. A tra poco con la conferenza post-gara del tecnico romanista.

23.15 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca.

Avete preso 3 gol in 26 minuti: come si possono spiegare questi simili black out?

"Difficile da spiegare, loro hanno fatto il primo attacco e hanno segnato, al secondo hanno fatto il secondo gol. Inspiegabile difendere così contro una squadra che ha qualità come il Sassuolo, complimenti a loro".

C'è anche un problema fisico nella squadra?

"Cristante, ad esempio, è un caso diverso. E' stato infortunato e adesso abbiamo bisogno di lui perché non abbiamo Diawara, non abbiamo altre soluzioni ma non penso sia una questione fisica. Se è una questione fisica come si spiega che la squadra giochi così nel primo tempo e nel secondo tempo, quando dovrebbe essere più stanca, ha giocato, creando diversi pericoli. Non è un problema fisico".

Era inevitabile la rinuncia a Florenzi?

"Ho già parlato di Florenzi".

Ci sono solo Cristante e Veretout ma c'era un mese di mercato per rimediare. E' stato fatto poco?

"E' arrivato Villar ma con due-tre giorni di allenamento non è pronto per giocare".

23.22 - Termina la conferenza stampa di Fonseca.