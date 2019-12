LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Non ci sono problemi con Florenzi"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

20.03 - La Roma rimonta la rete di Petagna e vince 3-1 contro la Spal. I gol dei giallorossi arrivano tutti nel secondo tempo con Pellegrini, Perotti e Mkhitaryan. Una vittoria importante per i giallorossi che guardano con fiducia allo scontro diretto di domani tra Cagliari e Lazio sapendo di poter prendere punti a una delle due o a entrambe. Di seguito la conferenza post partita di Fonseca:

Quanto è importante la presenza di giocatori come Mkhitaryan nella Roma?

"Sono soddisfatto della squadra. Abbiamo creato molte occasioni. Nel primo tempo la squadra ha giocato con intensità e con aggressività. Abbiamo la possibilità di fare due o tre gol. Giocatori come MKhitaryan sono importanti".

Su Florenzi

"Io non mi aspettavo una domanda su Florenzi (ride, ndr). Non c'è alcun problema con lui. Sta giocando e ha fatto una buona partita"

Soddisfatto dell'atteggiamento della squadra oggi?

"Sono molto soddisfatto. Possiamo vincere o perdere ma l'atteggiamento deve essere questo e non deve cambiare mai".

Come mai non ha fatto il terzo cambio?

"Non è obbligatorio. In questo momento non abbiamo avuto bisogno di cambiare giocatori".

