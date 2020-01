LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Questa gara non cambia le nostre prospettive"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

22.58 - La Roma comincia male il 2020 e conferma il poco feeling con le gare al rientro dalla sosta natalizia. All'Olimpico finisce 2-0 per il Torino con la squadra giallorossa che resterà comunque al quarto posto per questa giornate visti i 4 punti di distanza dall'Atalanta. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

23.26 - Inizia la conferenza

La Roma ha perso 30 partite al primo di gennaio, com'è possibile?

"E' la prima volta che sento questa questione. Non ci ho pensato, sul passato non so cosa dirvi. So cosa succede in questo momento e non abbiamo vinto. Non è una questione di vacanza di Natale".

E' più deluso dalla prestazione dell'attacco o dall'arbitraggio?

"Sono deluso perché abbiamo perso, ma non è stata una questione di atteggiamento. I giocatori hanno lavorato e abbiamo sbagliato in due momenti: nella finalizzazione e nei contropiedi del Torino. Non voglio parlare di arbitri".

Cosa voleva oggi in più dai suoi giocatori?

"Sul gol di Belotti, Florenzi viene al centro per una giocata di profondità e dopo quando il Torino ha vinto la palla aveva l'out destro libero. Dovevamo avvicinarci più veloci, ma Belotti ha fatto un grande gol. Nella ripresa abbiamo lavorato molto per cambiare il risultato, ma è diverso quando il risultato parte dallo 0-0 o dallo 0-1".

Perché ha tolto Veretout?

"Mkhitaryan è un giocatore più offensivo di Veretout. Ho pensato che con il suo ingresso potessimo avere un giocatore migliore nei metri finali del campo"



Come cambia gli obiettivi di stagione questa sconfitta?

"Non cambia nulla. Penso che come ho detto sempre dobbiamo pensare partita per partita. Era importante vincere, ma non cambia nulla".

Cosa è mancato a questa Roma?

"Abbiamo affrontato una buona squadra. Il Torino è molto pericoloso in contropiede. Avremmo potuto avere più di novanta minuti, ma la palla non entrava. Oggi era una giornata così".

23.33 - Termina la conferenza stampa