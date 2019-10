LIVE TMW - Roma, Nuno Campos: "Strani i due gialli per Kluivert"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.23 - Secondo pareggio di fila per la Roma. La formazione di Fonseca non è andata oltre lo 0-0 a Marassi contro la Sampdoria. Al termine del match del "Ferraris", Nuno Campos interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.25 - Nuno Campos arriva nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Quanto ha influito aver perso un giocatore dopo sei minuti e l'infortunio di Kalinic?

"Kalinic si tratta di una botta mentre Cristante è tornato dalla Nazionale con un fastidi al pube. Il cambio iniziale ha influito sulla gara e si è messo tutto più difficile nel finale di primo tempo. Poi nel finale ci si è messa anche l'espulsione".

Tanto possesso palla ma poche occasioni.

"Abbiamo avuto diverse situazioni in cui è mancato l'ultimo passaggio, l'ultima scelta che avrebbe determinato un'occasione da gol. Non è il risultato che volevamo e soprattutto il nostro possesso palla non vuole essere sterile ma a causa di ultime scelte non è stato così. Stiamo costruendo un progetto, i cambi poi hanno influito su questo".

Come giudica la prova di Pastore?

"Si è espresso ad un buon livello fisico. Tatticamente ha dovuto adattarsi a questa nuova posizione ma è un giocatore che dà tutto per la squadra. Da questo punto di vista tutti hanno lottato ma quando devi fare cambi per necessità la partita diventa meno chiara".

Dzeko?

"Non avevamo la certezza fosse al 100% ma quando è entrato ha dato il suo contributo".

Dzeko e Pastore pronti per giovedì?

"Avremo qualche giorno per pensarci e valuteremo col mister".

E' stato un rischio mettere Cristante dall'inizio?

"Non abbiamo corso un rischio perchè avevamo parlato con lui. Il giocatore si è allenato, stava bene. Rientrando dalla Nazionale aveva questo problema al pube ma ci ha detto che stava bene".

Tanti cartellini oggi.

"Ci stamo lavorando però oggi i due gialli presi di Kluivert mi sembrano un po' strani. Il ragazzo era di spalle e, io che ho giocato, è difficile prendere cartellini gialli quando sei di spalle. Non vorrei però parlare di questo".

17.35 - Termina la conferenza stampa di Nuno Campos dopo il pareggio contro la Samp.