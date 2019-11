LIVE TMW - Roma, Pellegrini: "Mi sento bene, domani una finale"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.40 - Lorenzo Pellegrini, dopo la rottura del quinto metatarso con il Lecce, è tornato in campo dal primo minuto nella sfida di domenica scorsa contro il Brescia. Domani è pronto a replicare contro l'Istanbul Basaksehir nella sfida decisiva per tenere aperto il discorso qualificazione. Proprio il sette giallorosso, insieme a Paulo Fonseca, parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League. Di seguito il live testuale di TMW.

18.00 - Pellegrini parlerà subito dopo Fonseca

18.15 - Inizia la conferenza di Pellegrini:

Dal punto di vista fisico come ti senti?

"A livello fisico mi sento molto bene. Ho lavorato molto per stare bene veramente. Per non dover aspettare ancora altro tempo per essere al 100%. Sono molto contento di essere riuscito a giocare già domenica: per me è stata già una vittoria".

Quest'anno è l'anno in cui Pellegrini diventa calciatore compiuto?

"Sicuramente quest'anno ho molta voglia di fare bene e sono molto ambizioso. Spero sia un anno importante per me ma non ho la presunzione di dire che raggiungerò il massimo. Mi impegnerò il massimo".

Ti piace più segnare o fare assist?

"Diciamo che mi piace molto mettere il mio compagno in porta. Ci scherzo molto con Edin, ma sicuramente vorrei fare anche qualche gol in più. L'emozione che ti dà fare un gol e vedere i compagni che ti abbracciano è un'altra cosa".

Dentro lo spogliatoio si ha la sensazione di vivere la partita decisiva?

"Si assolutamente. E' così molto probabilmente. E' una gara difficile e importante per noi. La vogliamo assolutamente vincere. Il nostro primo piccolo obiettivo è passare il girone e le cose si sono un po' complicate. Questa gara è troppo importante per noi. Vincere è fondamentale per il nostro morale. Al di là del risultato in se per se scendiamo sempre in campo per i 3 punti".

Per un giocatore saper fare tante cose è un vantaggio o è meglio avere un ruolo ben definito?

"Dipende come li fai i tanti ruoli. Sicuramente è un vantaggio dal mio punto di vista. Saper fare più ruoli ti permette di avere più continuità. Per noi è fondamentale giocare, soprattutto per i giovani è anche importante avere la possibilità di sbagliare per imparare. Mi piace giocare in più ruoli. Concentrandosi su un ruolo solo, impari solo quello".

Con Zaniolo avete mai parlato dell'essere il futuro della Roma?

"Noi due personalmente no. Questo forse è un discorso particolare. Siamo due ragazzi giovani e che non pensano neanche troppo a quello che sarà. Io almeno sono fatto così. Mi concentro su quello che sto facendo. Se sarà così ne saremo onorati. Siamo in una grande squadra e possiamo crescere tanto".

Cosa vi ha insegnato la gara d'andata contro il Basaksehir?

"Sappiamo che loro sono in un buon momento con giocatori importanti. Noi abbiamo bisogno di una vittoria e vogliamo vincere. Non penso che noi giocatori non dobbiamo pensare a queste statistiche. Dobbiamo concentrarci solo sulla partita".

Nella partita di domani chi la preoccupa?

"Abbiamo visto dei video proprio stamattina di loro e c'è il loro terzino destro che sicuramente spinge molto. Dobbiamo stare attenti li. Da destra sono bravi a uscire con il pallone e arrivare a fondo campo per il cross. Per noi resta importante vincere".

18.30 - Termina la conferenza