LIVE TMW - Roma, Perotti: "Abbiamo le capacità per arrivare in fondo in Europa"

13.25 - Insieme a Paulo Fonseca in conferenza stampa ci sarà anche Diego Perotti. Alla vigilia della sfida decisiva di Europa League con il Wolfsberger per il passaggio del turno parla l'argentino che domani giocherà dal primo minuto. Queste le parole dell'8 giallorosso nel live testuale a cura di TMW:

Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?

"Non è cambiato molto in particolare. Ci sono nuovi giocatori e un nuovo tecnico. Siamo sulla strada giusta. Qualche partita potevamo farla meglio. Siamo lì e siamo in un buon momento. Contro l'Inter abbiamo fatto una grande partita e domani dobbiamo confermare quanto di buono fatto".

L'Europa League è un obiettivo raggiungibile?

"Si sono molto fiducioso nei miei compagni. Penso che abbiamo la capacità per arrivare in fondo".

Che obiettivi personali ti poni dopo un avvio difficile?

"Dopo aver fatto tutto il ritiro senza saltare un allenamento, mi faccio male al quadricipite dove non mi ero mai infortunato. Spero di essermi lasciato tutto alle spalle. Nella nostra professione accade. A livello personale spero di giocare da qui fino alla fine. Sicuramente voglio aiutare i miei compagni".

Tra giocatori vi chiedete come mai vi infortunate così tanto?

"Non accade solo alla Roma di infortunarsi. Anche il Real che è un grande club ha tanti problemi. Gli infortuni ci sono sempre e forse qualche club ne hanno di meno. Noi abbiamo avuto diversi tipi di infortuni e incide la sfortuna"

Parlate del passaggio di proprietà?

"Noi pensiamo solo a giocare. Al resto ci pensa la società".

Il problema degli infortuni era dovuto ai campi?

"Magari fosse solo quello il problema. Ci sono cose che si possono migliorare e la società sta facendo di tutto. E' stata rifatta Trigoria e anche i campi sono nuovi. Speriamo che con tutto quello che è stato fatto si riducano gli infortuni".

Il mister vi chiede a voi esterni di stare più interni. Vi aiuta?

"Sicuramente. E' una maniera in cui posso sorprendere l'avversario. Vogliamo aiutare Edin a fare gol".

14.02 - Termina la conferenza stampa