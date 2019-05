LIVE TMW - Samp, finito l'incontro Giampaolo-Ferrero: "Saprete tra 7 giorni"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Da Genova, Andrea Piras

12.59 - La battuta di Giampaolo - Anche Marco Giampaolo, con una breve battuta, ha confermato all'uscita dall'albergo in centro a Genova la linea del presidente Ferrero: “Ci rivedremo fra una settimana. Speranze per i tifosi? Il tifoso della Sampdoria è top".

12.50 - La decisione di Giampaolo tra una settimana - All'uscita dall'albergo sito in centro a Genova, Massimo Ferrero ha chiarito che nessuna decisione è stata presa: "Ci siamo presi un bel caffè e ci rivedremo per capire meglio tra una settimana. Le percentuali io non le faccio, io faccio il presidente di una squadra di calcio. Tra una settimana saprete cosa sarà di noi".

12.45 - Incontro finito - Appena concluso l'incontro tra Massimo Ferrero, Marco Giampaolo e Carlo Osti.

11.25 - Incontro ancora in corso, presente anche Osti - C'è anche il ds Carlo Osti all'incontro in centro a Genova tra Massimo Ferrero e Marco Giampaolo per decidere se si andrà o meno avanti con l'attuale allenatore.

10.33 - Incontro al via! - E' iniziato l'incontro tra Massimo Ferrero e Marco Giampaolo. I due, proprio in questi minuti, si stanno confrontando in un hotel sito nel centro di Genova.

10.25 - Ferrero proporrà il rinnovo del contratto fino al 2022 - Nel summit odierno, il presidente Massimo Ferrero proporrà a Marco Giampaolo di rinnovare il contratto fino al 2022. Il tecnico classe '67 è attualmente legato alla società blucerchiata da un accordo in scadenza nel 2020.

10.00 - Avanti con Marco Giampaolo? In casa Sampdoria, è questo il giorno della resa dei conti. L'ha annunciato lo stesso tecnico blucerchiato, subito dopo la vittoria contro la Juventus che ha chiuso la stagione. Quest'oggi ci sarà il summit con il presidente Massimo Ferrero e si deciderà se andare o meno avanti insieme. TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.