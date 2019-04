LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Mancata la soluzione finale"

Fonte: Inviato a Marassi

23.00 - Sconfitta interna per la Sampdoria. I blucerchiati sono stati battuti 1-0 dalla Roma al "Ferraris" trovando il secondo stop consecutivo dopo Torino. Fra pochi istanti il tecnico Marco Giampaolo parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

23.04 - Giampaolo entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Una Samp che ha creato molto e concretizzato poco.

"La Samp ha fatto di tutto per vincere. Non è stata sparagnina, ha dato fondo a tutte le energie. Non meritava di perdere ma la differenza l'ha fatta l'esperienza di De Rossi che sul gol di Andersen è caduto in area senza neanche guardare il pallone al minimo contatto. Sul gol della Roma c'è una carica di Schick su Vieira che non ha esperienza e non è caduto. Questo non giustifica la sconfitta, abbiamo perso e finisce lì".

"E' chiaro che avendo perso hai meno margine per sbagliare da qui alla fine. Ritengo che questo campionato sia molto equilibrato ma stasera non avremmo dovuto perdere. Ho però detto alla squadra che non si molla, non si fa nessun passo indietro e questo campionato equilibratissimo può riservare delle sorprese".

"Soprattutto nell'economia di un turnover che avremo potuto gestire meglio. Linetty era 'pieno' e avevo solo Jankto. Ekdal è un giocatore di esperienza alla stessa stregua di De Rossi. Non sposta niente, col senno di poi non si fa niente. A me interessa fare un'analisi oggettiva. La squadra le ha provate tutte per vincere, la terza gara in una settimana ha pesato per noi e per la Roma. Poi chi fa gol, anche attraverso un episodio, ha ragione. I giallorossi hanno fatto la loro onesta partita, non hanno rubato nulla. Sto dicendo che gli episodi, la furbizia e il mestiere possono cambiare il corso della partita".

Si aspettava qualcosa in più dai cambi?

"No. La squadra ha fatto bene complessivamente. Nessuno è stato indolente, tutti sono stati attaccati alla partita. Dell'atteggiamento sono contento di tutti. Chiaramente non sono contento del risultato".

Le piace Roma?

"Mi piace Genova".

E' mancato qualcosa nell'ultimo passaggio?

"Qualcosa ci manca. Credo sia normale. Ma non ci dobbiamo rassegnare al fatto che sia normale perché noi lavoriamo per migliorarci. Non accetterò mai di dire che siamo inferiori a chi ci precede. Questa sera forse ci è mancata la soluzione finale, l'intuizione giusta. Non ho niente da rimprovera alla squadra. Bisogna capire quali siano i nostri margini di crescita e capire cosa fare di più. Dobbiamo chiudere questo campionato nel migliore dei modi. E' una squadra che non si è mai risparmiata. La pennellata finale bisogna andarsela a cercare".

23.11 - Termina la conferenza stampa di mister Giampaolo dopo il match con la Roma.