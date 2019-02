LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Nessuno molli di un centimetro"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dare una sterzata al febbraio nero. E' l'obiettivo della Sampdoria che domani all'ora di pranzo ospiterà al "Ferraris" il Cagliari. In vista della gara di Marassi, il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo incontrerà i media del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

12.49 - Inizia la conferenza stampa.

Domani ci sarà il Cagliari.

"Prima della partita volevo unirmi al cordoglio per la scomparsa di Giovanna. Mi unisco al dolore della famiglia. Detto questo, bisogna vincere per rimanere attaccati al carro delle ambizioni. Ma non vincere attraverso le parole, ma attraverso i contenuti. Siamo chiamati ad una grande prestazione per rimanere attaccati a quello che è il nostro sogno. Che nessuno molli di un centimetro”.

Settimana travagliata sotto il profilo della condizione.

“Non mi sono mai lamentato delle assenze e mai lo farò perché credo che sia una mancanza di rispetto per chi gioca e per chi si allena giornalmente. La settimana è andata via come doveva andare. Abbiamo qualche defezione, con quelle bisogna farci i conti. Non è un alibi, domani chi scenderà in campo dovrà giocare con impegno e determinazione perchè se lo merita. Per coltivare un certo tipo di ambizione bisogna crescere come mentalità. Noi come ambiente Samp dobbiamo avere l’ambizione di competere per qualcosa che conta”.

A livello di morale come hanno reagito i ragazzi?

“Li ho visti peggio dopo il Frosinone per poi riconoscerli negli ultimi giorni. Questa sconfitta ha lasciato delusione e rabbia, e le sconfitte si lavano con una grande prestazione".

TMW: quanto mancherà la quantità di Linetty?

“Linetty manca, bisogna presentare una squadra di lotta e di governo. Ognuno con le caratteristiche che ha. Vai a recuperare qualcosa con l’essere collettivo, con una grande prova di squadra”.

Che partita si aspetta?

“Le partite sono tutte difficili, so che troveremo una squadra che ha bisogno di punti, che ha qualche assenza importante e che verrà a vendere cara le pelle. Sarà una partita dura dentro la quale ci dovremo stare. Mi aspetto che la squadra continui a giocare un calcio propositivo, audace e ambizioso senza farsi condizionare dalle sconfitte. Bisogna fare un salto di qualità sempre. Non possiamo disputare una stagione senza ambizioni”.

Ambizione Europa?

“La squadra ci crede, io ci credo. Io ritengo che la squadra debba lottare per quell’obiettivo fino all’ultima di campionato. E’ obbligatorio starci, io ritengo che la squadra abbia i mezzi. Il salto di qualità sta nella mentalità, nel giocare con delle pressioni perchè se vuoi un risultato importante ci devi convivere”.

Si è fatto dare dei consigli da Sau sul Cagliari?

"No. Il Cagliari verrà a giocare in un sistema diverso. Poi i calciatori ragionano da calciatori e non da allenatori".

TMW: le condizioni di Tonelli e Gaston Ramirez.

"Non sono convocati".

Jankto?

"Jankto gioca".

13.02 - Termina la conferenza stampa.