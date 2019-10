LIVE TMW - Sarri: "La Lokomotiv più forte di quanto ci aspettavamo"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

13.30 - Sarri alla vigilia Champions in conferenza Vigilia di Juventus-Lokomotiv Mosca allo Juventus Stadium di Torino, parla Maurizio Sarri, tecnico bianconero. Quattro punte in due partite, col pareggio in casa dell'Atletico Madrid e con la sonora vittoria casalinga contro il Bayer Leverkusen, l'allenatore presenta la sfida contro i Ferrovieri. Via alle 14:00, seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Inizia la conferenza stampa

Che insidie ha una gara così? "Stanno facendo benissimo in campionato, sono in una buona condizione anche in Champions, sono più forti di quanto ci aspettavamo. Non hanno grande nome ma sono una buona squadra. A Leverkusen hanno fatto un buon lavoro, quando rubavano palla erano continuamente fastidiosi, pericolosi, hanno grande densità difensiva e abilità nel ribaltare le azioni".

Può essere la serata di Dybala? "Preferirei prima dirlo a Dybala e Higuain, sono in perfette condizioni psicofisiche entrambi. Scegliendo anche tramite sorteggio le possibilità di sbagliare sono limitate".

Cosa manca alla Juventus per tritare le partite? "Nella parte iniziale del campionato abbiamo creato un volume minore di occasioni rispetto al gioco espresso. Ora percentualmente concretizziamo poco, nelle ultime partite però la situazione è meno preoccupante. Verranno le partite dove segneremo in base alle occasioni, c'è solo da mettere nelle giuste percentuali le occasioni".

Come stanno Ramsey e Danilo? "Aaron non penso ci sia. Non ha problemi dal punto di vista muscolare, le analisi strumentali sono negative, però sotto sforzo in allenamento ha sintomi di affaticamento all'adduttore e sta lavorando sulla forza del muscolo. Danilo è con noi da qualche giorno, ho dubbi che abbia i 90 nelle gambe ma sta bene, è completamente recuperato dal punto di vista clinico e agonistico".

Cosa rappresenta per lei allenare CR7? "Un motivo d'orgoglio. Al di là delle qualità, è un giocatore che ha una mentalità straordinaria. Ha la capacità di porre obiettivi a tutti, di porseli individualmente. E' in continua evoluzione, al 700esimo gol pensava al numero 800. Si dà obiettivi e motivazioni in modo sensazionale, è contagioso, straordinario sotto tutti i punti di vista. L'aspetto mentale mi fa capire che la differenza è lì, mentalmente ha qualcosa più di tutti".

La continuità può aiutare Rabiot? "Giocare con continuità aiuta tutti, nelle grandi squadre non è mai facile. E' stato un mese senza giocare, è tornato dentro ed è migliorato. Vuol dire che si migliora anche in allenamento, Rabiot ha avuto la sfortuna-fortuna di non andare in Nazionale, lavorando con tecnici e preparatori, con lavoro specifico, non solo fisico ma anche tattica di ruolo che penso lo abbia aiutato. E' in grande crescita, lo stavamo solo aspettando".

Che differenze ci sono ora tra Demiral e Rugani? "E' un discorso di caratteristiche. E' come pensare a Bonucci e Chiellini. Demiral è più simile a Chiellini, è di velocità, aggressività, trasuda energie da tutti i pori. Rugani è più simile a Bonucci, è più di lettura, di reparto. E' un discorso di caratteristiche, non di gerarchie. In questo momento nel tentativo di velocizzare la crescita del reparto, abbiamo privilegiato per vie centrali la continuità, spero che in un futuro molto prossimo ci sia la chance di cambiare due giocatori a partita anche in linea difensiva".

Finisce così la conferenza stampa.