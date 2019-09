LIVE TMW - Sarri: "Modulo frutto delle necessità. Ramsey spero stia bene"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, parla in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con la SPAL, valido per la sesta giornata di Serie A.

14.32 - Inizia la conferenza

Mancano tre terzini su quattro, ipotesi difesa a tre?

"No. Cherubini era sinistro, magari provo anche lui oggi. Per me la difesa a tre è improponibile. Anche perché non mi risolverebbe la questione sulle fasce".

Domani Emre Can titolare?

"Non lo so. E' uscito provato dalla scelta del taglio dalla lista, anche se le reazioni in allenamento mi sembrano di buon livello. Per domani vediamo".

Domani meglio Demiral sulla fascia?

"I nostri centrali sono tutti destri e in questo caso si rischia di farlo diventare un problema. Vedremo chi dei sinistri si può adattare meglio".

In questa situazione Mandzukic può essere una soluzione? Rugani?

"Rugani può diventare importante, avrà le sue possibilità. Mandzukic in questo momento è in disparte, vedremo quando si chiuderanno i mercati".

Ramsey ha tre partite ravvicinate?

"Spero di sì. In queste partite ha fatto spezzoni, tra sessanta e novanta minuti la differenza è notevole. La grande fatica il giocatore la va ad accumulare in quei trenta minuti finali, lo stiamo preservando per fare queste partite".

Di cosa si occuperà Barzagli?

"Avevo parlato con lui a giugno. Aveva degli impegni a Coverciano e mi ha chiesto se poteva darmi una risposta a settembre. Siamo contenti della sua risposta positiva, in questo momento deve osservare il nostro lavoro, come primo incarico si occuperà di migliorare la fase difensiva di alcuni giocatori".

Come sta Ronaldo? Più compatibile con Dybala o Higuain?

"Qua bisogna parlare di SPAL, sarà una partita difficilissima. Ronaldo da grande campione può giocare con chiunque. Penso possano coesistere tranquillamente a coppia e in certi momenti della partita tutti e tre".

Questo nuovo modulo con il trequartista prevale sul 4-3-3? La coperta non resta comunque corta?

"Non lo so, secondo me abbiamo anche altri giocatori che possono giocare sulla trequarti, da Dybala a Bernardeschi. In questo momento il modulo è frutto delle necessità in base alle condizioni della partita".

Come valuta Rabiot? Dopo Brescia non era molto soddisfatto...

"Ho detto che mi accontento perché nel 2019 non ha mai giocato e bisogna avere pazienza. Già nel secondo tempo ha fatto meglio, lui ha grandi qualità anche fisiche di buona resistenza. Bisogna abituarlo al nostro calcio, penso che in Francia le partite sian più leggere, specie se uno ha giocato nel PSG. Se ci sono le qualità prima o poi vengono fuori".

Domani sarà difficile anche perché sarà facile pensare alla Champions?

"Si deve smettere di pensare alla partita successiva. Lo ricordo per esperienza personale perché due anni fa la SPAL venne a Napoli e fu una partita difficilissima".

Quali problemi non si aspettava con Verona e Brescia e come potrebbe mettervi in difficoltà la SPAL?

"Nelle ultime due partite andando sotto sono diventate partite difficile. Dobbiamo migliorare prima di tutto l'approccio alle partite".

14.46 - Finisce la conferenza