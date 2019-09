LIVE TMW - Sassuolo, Defrel: "Qui per De Zerbi e perché c'è una squadra forte"

15.35 - La conferenza stampa di presentazione di Defrel e Romagna, nuovi calciatori del Sassuolo. Tra poco l'inizio con le dichiarazioni dei due nuovi colpi di mercato neroverdi.

15.50 - Con qualche minuto di ritardo ha inizio la conferenza stampa.

Perché il Sassuolo?

"Alla Sampdoria sono stato bene, qui però ho vissuto 2 anni fantastici. Ho valutato, la squadra, il mister che mi ha chiamato, ho valutato tante cose e alla fine ho scelto di venire qui perché c'è una squadra forte".

Che Sassuolo ritrova?

"Ho trovato un'ottima squadra. La squadra è migliorata, oggi non ci sono i nazionali ma c'è un gruppo forte".

Ha voglia di tornare a far gol, magari in Europa, con il Sassuolo?

"Sarebbe bellissimo. Pensiamo a fare bene quest'anno. C'è da lavorare, vedremo dove possiamo arrivare".

Quale può essere il suo ruolo?

"C'è molta concorrenza ma più siamo, meglio è. Ho parlato con il mister prima di venire, posso fare un po' tutti i ruoli in avanti, anche il trequartista, seconda punta, esterno. Ho giocato un po' ovunque, provo a fare il mio meglio, da seconda punta mi trovo bene".

Ha avuto grandi allenatori da quando è qui in Italia. Quali sono le differenze o le similitudini tra De Zerbi, Giampaolo e Di Francesco?

"Giampaolo è molto tattico, chiede spesso di pressare, in attacco ci lascia liberi ma in difesa chiede tanto. Di Francesco l'ho avuto per tanti anni, a Roma ho avuto difficoltà da esterno".

Consiglia di prendere Defrel Fantacalcio?

"Sì, assolutamente".

Come vede la Roma?

"Il mister è bravo, gioca a calcio ma se giochiamo come abbiamo fatto con la Samp domenica possiamo fare punti".

16.05 - Termina la conferenza stampa.