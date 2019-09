LIVE TMW - Sassuolo, Russo: "Io come De Gea? Solo nei numeri"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dal nostro inviato a Sassuolo

15.15 - Tra poco avrà inizio la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Russo, portiere del Sassuolo classe 2001 acquistato quest'anno dai neroverdi. Il portiere parlerà insieme a un altro nuovo compagno, il rumeno Vlad Chiriches. Qui le parole del portierino neroverde. Tra poco l'inizio della conferenza. Start previsto ore 15.30.

15.32 - Inizia la conferenza.

Qual è il tuo obiettivo?

"Migliorarsi in allenamento e farsi trovare pronto quando si viene chiamati in causa".

Cosa ti ha convinto a venire a Sassuolo?

"E' stata la società che mi ha voluto più di tutte. C'è mister de Zerbi, anche il preparatore dei portieri è bravo e giovane e sono felice".

A chi ti ispiri?

"Buffon e Handanovic. Ora c'è Consigli che si sta affermando sempre di più. Qui c'è anche Pegolo, è stato molto importante a Sassuolo, sono due portieri da osservare".

Ti paragonano a De Gea: paragone azzeccato o azzardato?

"Stilisticamente mi rivedo in De Gea ma il paragone è azzardato".

L'ambizione è quella di essere nuovamente appetibile per un grande club come quando sei stato accostato al PSG?

"L'obiettivo non è andare in grandi club ma migliorarsi e far vedere le proprie qualità, senza dover impressionare per forza".

Per te un portiere deve essere?

"Non troppo estroverso. Deve essere un leader, anche silenzioso e che sbagli meno possibile".

Cosa pensi del centro sportivo?

"E' molto bello, trovarsi qui con i giovani e le altre squadre, ti fa sentire la vicinanza della società, è una cosa importante".

15.44 - E' terminata la conferenza stampa.