live Shakthar, Castro: "C'era scetticismo, ma siamo vicini agli ottavi. Attaccheremo"

17.05 - Qualora il Real Madrid battesse il BMG, lo Shakhtar Donetsk resterebbe fuori con l'Inter anche con un pari a San Siro. Facile capire perché gli ucraini di Luis Castro verranno a giocarsela per vincere. Tra poco il tecnico portoghese terrà la consueta conferenza stampa pre-match: segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com

17.24 - Iniziata la conferenza stampa di Luis Castro

Siete convinti che vincendo avrete molte chance di passare addirittura da primi? - "Ci concentriamo su questa partita, tutto ciò che è successo non ci interessa. Siamo in un girone dove tutte potrebbero andare avanti in questa competizione. Dobbiamo dare il massimo, entrambe domani vogliono vincere"

Soffrite le squadre forti difensivamente: domani che gara dovrete fare? - "Affrontiamo un avversario fortissimo, siamo pronti e consapevoli di chi andremo ad affrontare. Serve grande attenzione, ma dovremo anche attaccare di più rispetto all'andata. Domani ci giudicherete, mancano solo alcuni dettagli da sistemare prima di giocare"

In casa avete sofferto in difesa, come fermerete Lukaku e Lautaro? - "Ogni squadra avrebbe difficoltà contro l'Inter. Non c'è problema, abbiamo molto lavorato sul loro attacco. Siamo stati meticolosi nelle sedute di allenamento, sappiamo quanto sono intensi e pericolosi. Dopo i sorteggi ci siamo accorti che avremmo fatto fatica, tutti dicevano che sarebbe stato il girone più duro, eppure siamo lì anche se non ci credeva nessuno. Domani proveremo ad attaccare, non siamo qui per difenderci. Dalle ultime due sfide contro di loro abbiamo imparato e adesso siamo pronti"

17.45 - Terminata la conferenza stampa di Luis Castro