LIVE TMW - SPAL, Missiroli: "La gara con il Genoa ci può dare il giusto slancio"

Il centrocampista biancazzurro interviene nella conferenza stampa di metà settimana.

Fonte: inviato a Ferrara

Tra pochi minuti, presso la sala stampa del centro sportivo di via Copparo, sarà in programma la conferenza stampa di metà settimana con il centrocampista biancazzurro Simone Missiroli.

Inizia la conferenza stampa.

Simone, cosa non sta funzionando in questo periodo?

"La cosa principale sono i risultati che non arrivano e ci tolgono qualche certezza. Questo non deve succedere. La nostra forza deve essere il gruppo e le idee del mister, in cui noi crediamo".

La partita con il Genoa può essere il match spartiacque della stagione?

"Sarà sicuramente una gara importante. Abbiamo fallito due scontri diretti in casa. Ma non si tratta di una gara da dentro o fuori, il campionato è ancora lungo. e non ci dobbiamo rilassare. Certamente ci può dare lo slancio giusto per proseguire".

Quale ruolo preferisci fare?

"Per me è indifferente".

Su cosa avete lavorato principalmente in questa sosta?

"Abbiamo approfittato per lavorare sul piano fisico e tattico, provando a modificare qualcosa. Noi dobbiamo insistere sulla nostra idea di gioco, che ci deve dare la forza per affrontare le partite e salvarci".

Petagna come sta?

"Andrea è dispiaciuto, ma chi non lo sarebbe. Gli siamo stati vicini e ci abbiamo scherzato sopra. Non ne aveva mai sbagliato uno di rigore. Può capitare a chiunque".

TMW - Lo spogliatoio come vive il momento?

“Il gruppo è buono. Sicuramente rispetto allo scorso anno abbiamo perso dei giocatori che hanno fatto la storia di questa squadra è a sostituirli sono arrivati altri giocatori che hanno la testa giusta, da lavoratori e professionisti. Siamo abbastanza tranquilli, forse anche troppo (ride, ndr). Dobbiamo fare qualcosa per stimolare un po’”.

Quanto vi è mancato Di Francesco?

"Molto. Sarà un'arma in più in questo prosieguo di stagione, sperando di ritrovare anche Fares e D'Alessandro. Siamo stati davvero sfortunati sotto l’aspetto degli infortuni".

Fine della conferenza stampa di Simone Missiroli.