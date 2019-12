LIVE TMW - Spal, Semplici: "Possiamo uscire da questa situazione"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.07 - La Spal spreca il vantaggio iniziale e resta ultima in classifica uscendo sconfitta all'Olimpico per 3-1. Non basta la rete di Petagna a metter al sicuro la partita e la panchina di Semplici sembra sempre più a rischio. Queste, intanto, le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa:

20.31 - Inizia la conferenza stampa

Sulla partita

"Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Quando sei ultimo in classifica ed escono certi discorsi è normale che si giudichi l'operato dell'allenatore. Qualche problematica con le tante assenze viste le molte assenze l'abbiamo avuta. Abbiamo la possibilità di uscire da questa situazione. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo. Abbiamo avuto due-tre situazioni importanti e retto l'urto del proprio valore. Purtroppo abbiamo commesso un'ingenuità in occasione del rigore. Solo giocando così e cercando di levare qualche errore possiamo uscire da questa situazione di classifica".

E' stato confermato?

"Non ho avuto conferme e niente. Fino a prova contraria resto allenatore della Spal. Io sono convinto con lo staff e i miei ragazzi che nonostante le assenze e alcune prestazioni negative di poter uscire da questa situazione. Oggi lo hanno dimostrato i ragazzi. Io percorro la mia strada".

Cosa è mancato nel secondo tempo?

"Non voglio parlare di sfortuna. La situazione del rigore è stata una situazione dove un giocatore girato di spalle non deve intervenire in quel modo. Se dai un vantaggio così a giocatori come quelli della Roma diventa facile che ribaltino tutto. Quando hai la bravura di andare avanti qui poi devi essere più scaltro".

20.36 - Termina la conferenza stampa