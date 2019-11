LIVE TMW - Stasera Borussia Dortmund-Inter, senza Gagliardini c'è Vecino

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Simone Bernabei

Il successo dell'andata ha restituito chance di qualificazione all'Inter, che in Germania però non può permettersi passi falsi per non rovinare tutto: di fronte ci sarà un Borussia Dortmund voglioso invece di riscatto e intenzionato a cambiare registro rispetto a quanto visto solo due settimane fa. I gialloneri sono reduci dal successo in campionato contro il Wolsfsburg ma hanno il dubbio Reus, fermatosi proprio nell'ultima uscita. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Inter e Borussia Dortmund su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato al Signal Iduna Park.

10.59: Lukaku a caccia di gol in Champions League - Dura da duecentoquarantaquattro giorni l'astinenza dal gol di Romelu Lukaku in Champions League. L'ultima volta che il belga è finito nel tabellino dei marcatori era il 6 marzo scorso nel ritorno degli ottavi finale in casa del PSG quando ancora vestiva la maglia del Manchester United. Una gara, questa, terminata 3-1 per i Red Devils e decisa da una sua doppietta. Da quel giorno il gol non è più arrivato: né nella doppia sfida dei quarti di finale della passata edizione della "coppa dalle grandi orecchie" contro il Barcellona, né nelle tre sfide di questa stagione con indosso la casacca dell'Inter.

10.20: Gambino: "Reus, sarebbe un'assenza pesante" - Salvatore Gambino ha difeso i colori del Borussia Dortmund dal 1996 al 2006. La lunga trafila nelle giovanili, poi 3 anni di prima squadra. La persona giusta, insomma, per parlare del Borussia Dortmund a poche ore dal fischio d’inizio della sfida con l’Inter: “Sono certo che sarà una grande partita, il Borussia Dortmund in fondo deve vincere per forza, è quasi un’ultima chance per puntare alla qualificazione. Reus? Purtroppo rischia di non esserci e nel caso sarebbe una grave perdita. Si può tranquillamente dire che il Borussia con lui è una cosa, senza è un’altra. Sarebbe un vantaggio, per l’Inter, non doverlo affrontare”. Leggi qui l'intervista integrale!

9.50: Gazzetta dello Sport: "Inter, abbatti quel muro" - Spazio importante anche per l'Inter sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che titola: "Inter, abbatti quel muro". I nerazzurri questa sera saranno impegnati in Champions contro il Borussia Dortmund, con Romelu Lukaku che proverà a sbloccarsi in Europa nell'inferno giallo del Signal Iduna Park di Dortmund. Con una vittoria la qualificazione agli ottavi si avvicinerebbe parecchio per gli uomini di mister Conte, che dichiara: "Non siamo qui per difenderci".

9.33: Conte a Dortmund senza Asamoah e Gagliardini - Antonio Conte recupera Stefano Sensi e il ko di Gagliardini potrebbe costringere l’ex Sassuolo ad affrettare il rientro, anche se il favorito resta Vecino. Oltre a Sanchez, esclusi dalla trasferta anche Asamoah e D’Ambrosio, per il resto tutti a disposizione di Antonio Conte che in difesa tornerà a schierare la GDS e in attacco la solita coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku.