LIVE TMW - Szczesny: "I tre portieri più forti? Alisson, Oblak e Ter Stegen..."

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, presenta la sfida contro la Lokomotiv Mosca. Il numero uno polacco può essere tra i protagonisti bianconeri del passaggio anticipato del turno: in caso di vittoria, la Vecchia Signora andrebbe direttamente, con due giornate d'anticipo, agli ottavi di finale. Tuttomercatoweb.com segue la conferenza stampa del numero uno polacco dalla RDZ Arena di Mosca.

19.10 - Via alla conferenza: seguila live su Tuttomercatoweb.com

Come vive il turnover con Buffon, con un secondo così ingombrante alle spalle?

"Mi trovo benissimo, Gigi è un grande portiere e un grande uomo. Fare un anno con lui è un'esperienza bella, una gioia. Quando gioca è ancora in forma, sta facendo benissimo, siamo contenti di averlo con noi".

Nell'ottobre del '97 Buffon esordiva in Nazionale. Lei che faceva?

"Facevo tennis, non giocavo a calcio. Ero scarso, fatico a rispondere..."

Lei è molto amico di Krychowiak, centrocampista della Lokomotiv

"Non gli voglio mandare messaggi. Siamo amici dal 2004, da tanti anni. Per noi è bello, abbiamo cominciato a quattordici anni nei campi brutti, con l'Under 14 della Nazionale, due settimane fa abbiamo giocato contro per la prima volta. E' una storia bella, importante. Detto questo, non vedo l'ora di batterlo domani".

Quanto è importante non prendere gol?

"Abbiamo fatto una serie troppo lunga senza clean sheet, adesso vogliamo continuare sulla strada degli zero gol subiti".

Chi l'ha impressionata della Lokomotiv all'andata?

"Per una questione di simpatia devo dire Krychowiak..."

Chi sono i migliori portieri al mondo?

"Difficile da dire, ci sono tanti portieri di grande livello. Alisson, Ter Stegen... Ne dico due. Anzi: il terzo è Oblak".

E lei, si sente un fuoriclasse?

"Non lo dirò mai ma faccio parte di una delle più grandi in Europa, mi sento forte. Però non mi piace giudicarmi, spero di far bene per i compagni e basta".