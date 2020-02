vedi letture

Tomiyasu: "A Bologna sto bene. Voglio migliorare ancora"

Conferenza stampa di vigilia, in vista della gara contro il Genoa, per il difensore del Bologna, Takehiro Tomiyasu, al fianco di Emilio De Leo.

10.15 - Inizia la conferenza stampa.

Come va l'avventura in Italia?

"Adesso capisco l'italiano meglio di prima, ma devo migliorare ancora".

In estate pensava di poter essere in questa posizione di classifica?

"Quando il mister è con noi per noi è più facile. Possiamo fare meglio come squadra, ma quando non c'è dobbiamo comunque giocare la nostra partita. Adesso abbiamo la possibilità di lottare per l'Europa League e ce la dobbiamo giocare. Dobbiamo scendere in campo nello stesso modo con il quale abbiamo fatto contro la Roma, abbiamo giocato bene".

Dove si sente migliorato?

"I primi due mesi sono stati molto difficili ma adesso le cose vanno meglio di prima. Tutti i miei compagni mi hanno aiutato. Voglio migliorare la fase di non possesso, abbiamo preso tanti gol e dobbiamo cercare di migliorare. Posso fare meglio in fase difensiva".

Il fatto che il ct del Giappone la stia visionando sarà motivo di orgoglio, cosa ne pensa?

"Tutti i ragazzi mi stanno aiutando, io voglio aiutare la squadra e continuare così".

10.35 - Termina qui la conferenza stampa.

Sabatini ha detto che lei è un difensore da Manchester United.

"Ora penso al Bologna, voglio migliorare qui".