LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Berenguer sente la pressione in casa"

14.35 - A margine del rocambolesco pari sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico del Torino Walter Mazzarri è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

15.20 - Inizia la conferenza stampa.

Cos'è successo nel finale?

"Ci sono cose che non si spiegano facilmente nel calcio. Credo che, considerata la forza del Verona, abbiamo fatto la miglior prova, non solo di quest'anno. Nel primo tempo abbiamo creato molto, nella ripresa abbiamo raccolto quel che meritavamo. Poi c'è stata la scelta dell'arbitro, e ci sono stati due gol evitabili. È come se avessimo perso la dimensione, forse sul tre a zero pensavamo fosse finita".

Siete la squadra che ha messo più in difficoltà il Verona. La squadra di Juric può stupire?

"Juric mi ha fatto i complimenti, è onesto. Nel primo tempo siamo stati bravi nelle difficoltà del Verona. È giusto che parli così, ma se continuano in questo modo possono levarsi delle situazioni. La salvezza deve essere il minimo".

Gli elementi positivi sono comunque molti?

"Li avevo visti in allenamento, avevamo preparato certi meccanismi bene. Ero curioso di vederli all'opera, con gli avversari veri. Hanno fatto una partita bellissima. Bisogna essere più cattivi sotto porta, però rimane la prestazione e la crescita della squadra fino al tre a zero. Con la Fiorentina ci eravamo fermati al primo tempo. C'è rammarico, ne parlerò con i ragazzi perché sono molto incavolato".

Il suo punto di vista sul rigore?

"Non mi fate parlare degli arbitri. Siete attenti, guardate i falli. Io voglio parlare solo di calcio".

È stato fatto un altro passo in avanti. Prevale però la delusione o la soddisfazione?

"A volte le mie parole non vengono ascoltate. Abbiamo avuto tanti problemi quest'anno, qualcuno dice che mi lamento tanto, quindi non mi lamento più. Se la squadra non è in forma il calcio brillante di oggi è difficile vederlo. Dobbiamo continuare su questa falsariga, cercando di essere più concreti e cattivi. Sarò più attento a non festeggiare più. Ero stato io a dirgli 'fino a che non siamo sul tre a zero non si festeggia', oggi sono cascato nella trappola".

Verdi sta modificando il suo modo di giocare?

"Siccome loro aggrediscono uomo su uomo ho detto che Verdi doveva girare sotto punta. Ora sta bene, finalmente sta crescendo di condizione e si sta vedendo il giocatore che è. Tutto bello, ma ci mancano due punti".

Berenguer gioca meglio in trasferta? Il doppio trequartista offensivo può essere confermato?

"Il 3-4-3 puoi farlo se stanno tutti bene, e il tridente fa il lavoro che deve fare. Non vedevo l'ora e l'ho fatto. Su Berenguer lo chiedo a voi. Probabilmente soffre la pressione in casa".

