LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Dobbiamo ancora lavorare sulla mentalità"

22.55 - Inizia bene il 2020 del Torino che riscatta la sconfitta prima di Natale con la Spal, vincendo 2-0 all'Olimpico contro la Roma. Decisiva la doppietta di Belotti con una rete per tempo. Di seguito le parole di Mazzarri nel post-partita in conferenza stampa:

Che parere ha su Sirigu?

"Io farei i complimenti a tutta la squadra. Belotti e Sirigu sono gli attori principali, ma sono stati bravi anche i più giovani che hanno fatto una grande gara contro una grande squadra".

Sulla partita

"Tutte le situazioni pericolose le abbiamo regalate noi alla Roma. Quando loro partivano da dietro invece non abbiamo rischiato più di tanto per merito anche del giusto pressing fatto da noi. Tutte le palle gol della Roma arrivano da nostre ingenuità. Nel secondo tempo abbiamo giocato più sciolti".

Che Torino sarà nel 2020?

"La partita più bella l'abbiamo fatto con il Verona, non oggi. Ora dobbiamo lavorare su di noi e sulla mentalità. Dobbiamo rimanere concentrati e interpretare tutte le gare nello stesso modo. L'ho snobbato il gol perché siamo capaci di essere avanti 2-0 e poi di far pareggiare la Roma. Già domani dovrò far vedere il Genoa come se fosse la Roma o una squadra di vertice".

Ha la sensazione che stia scattando qualcosa nel Torino?

"E' un aspetto su cui lavoro e oggi ho fatto interventi in questo senso. Anche io mi dovrò inventare qualcosa di forte e scioccante ogni volta per affrontare tutte le gare come oggi. Ogni tanto si sottovaluta che per tanti motivi non siamo mai stati al top soprattutto in difesa. Speriamo che in tal senso si vada a stare meglio. Sono più fiducioso".

La partita di Coppa Italia di giovedì quanto conta?

"Mi fa piacere che ne parli. Deve essere una finale. Ci sono 90 minuti e bisogna fare una grande gara per passare il turno. Il Genoa ha cambiato allenatore e ha una rosa ampia. Dobbiamo vedere nel Genoa la squadra più forte del mondo".

