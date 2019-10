LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Dopo il gol preso c'è stata paura"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Un altro passo falso, l'ultima vittoria granata è ormai datata 26 settembre. E l'Olimpico Grande Torino ha salutato con i fischi Belotti e compagni dopo l'1-1 casalingo contro il Cagliari: il pareggio di Zaza su assist del Gallo è stato una folata, per il resto i ragazzi di Walter Mazzarri hanno offerto un'altra prova con più ombre che luci. A breve, dalla sala stampa dello stadio, il tecnico si presenterà in conferenza.

Un commento sulla prestazione in generale della sua squadra.

"Siamo partiti un po' meglio, per il gioco e per il pressing. Per una ventina di minuti il Cagliari non si è visto nella nostra metà campo. Appena loro ci hanno messo in difficoltà, ci siamo impauriti. Meno male siamo rientrati negli spogliatoi, poi abbiamo ripreso bene nel secondo tempo. Bene il gol, e ancora di nuovo ci siamo impauriti. Sirigu ha fatto qualche intervento importante. Non è il calcio che mi piace. Intanto ci prendiamo un punto che è un mattoncino. Si è visto qualcosina in più. E' un momento particolare, ma l'ho già ammesso ieri. Dobbiamo imparare a limitare i danni: con i tre punti in più delle sconfitte avremmo avuto altro fieno in cascina. Anche fossero stati pareggi striminziti, avrebbero potuto fare classifica. Si poteva vincere come perdere, un po' come a Udine che se Belotti avesse segnato avremmo avuto un punto in più. Io comunque non sono contento, dobbiamo fare meglio".

C'è un problema a centrocampo, che fa poco filtro e crea poco?

"E' solo uno dei problemi che abbiamo, la mediana non è brillante. E la squadra non è brillante bisogna rendere più folto il centrocampo per battagliare. Quando mi si chiede di mettere tanti offensivi, io dico questo. A volte ci è mancato un nulla per andare in porta. D'altra parte il Cagliari ci hanno schiacciato negli ultimi dieci minuti. Con più brillantezza avremmo potuto sbloccare noi la partita. Per 20 minuti abbiamo fatto bene con diversi presupposti per segnare. Però adesso bisogna accettare tutto e lavorare con calma, pensando già alla Lazio che sarà molto difficile".

Falque e Verdi non al meglio: è questo che le impedisce di fare il 3-4-3?

"Iago nei primi 20 minuti ha dato due belle palle a De Silvestri. Poi ho messo Zaza perché dovevamo andare meno per il sottile, loro ci pressavano alti e noi avevamo bisogno di maggiore forza d'urto. Per recuperare Iago devo farlo giocare, avevo concordato con lui di sostituirlo a gara in corso".

Quando vedremo un Toro come quello del girone di ritorno?

"Benedico le settimane tipo. Ora domani si defatica e poi si va a Roma, poi dopo sapete tutto la partita che c'è. E la domenica a Brescia. Cercherò di cambiare per trovare freschezza nella squadra. Non posso aspettare nemmeno la sosta perché in tanti se ne vanno. Ora bisogna limitare i danni".

