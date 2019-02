LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Fatto vedere poco, ma per merito del Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

23.04 - Inizia la conferenza stampa

Torino ha classifica migliore di tante squadre celebrate. "Io non ho buona stampa evidentemente. Oggi per la verità non abbiamo fatto vedere molto, merito del Napoli che ha un grande organico ed un grande allenatore".

Sul calo di pubblico al San Paolo: "Vero, non ho visto grande atmosfera oggi ma non chiedetemi i motivi".

Sui giocatori offensivi lasciati in panchina. "E' inutile combattere alla pari con un esercito più forte, bisogna adottare una tattica diversa. All'andata li abbiamo affrontati a viso aperto e vedete come è andata. Bisogna valutare anche i cartellini dei giocatori e quello che uno ha a disposizione. Giocatori di valore in panchina? Avevamo già due punte, Belotti e Berenguer".

Ancora sulla formazione: "Ho dato continuità ai giocatori degli ultimi risultati. Con queste scelte stiamo facendo bene, poi oggi c'è il valore del Napoli di fronte a noi. Ora c'è Rincon squalificato e farò altre scelte".

Sull'arbitro: "Ha fatto degli errori, ma non grandissime cose. Nelle scorse ho visto errori eclatanti ed abbiamo perso diversi punti, non c'è niente di male a dirlo".

23.13 - Termina la conferenza stampa