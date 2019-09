LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "In difesa ci è capitato di tutto"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Lecce, il Torino è atteso dall'impegno a Genova: domani, alle ore 15, Belotti e compagni affronteranno la Sampdoria, fanalino di coda in classifica. Non ci sarà Nkoulou, ancora fuori a sorpresa dall'elenco dei convocati nonostante il reintegro in rosa. A breve, il tecnico dei granata Walter Mazzarri presenterà la sfida di Marassi dallo sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 14.30 - Comincia la conferenza stampa di Mazzarri.

Che tipo di gara si aspetta?

"A volte i risultati non sono in linea con le prestazioni. A Napoli la Samp ha fatto una grande gara, sono stati sfortunati. Hanno giocatori di alto livello, tre partite non sono indicative specialmente quando si cambia un allenatore. I ragazzi erano abituati ai metodi di un altro tecnico, si devono adattare. Il loro pubblico sarà caldo, sarà una sfida insidiosa".

Cosa non funziona in fase difensiva?

"Per tanti motivi, il reparto difensivo ha avuto tante assenze: c'è chi è tornato in ritardo dalle Nazionali quest'estate ed è normale non essere al top. In difesa ci è successo un po' di tutto, anche Djidji si è dovuto operare e abbiamo dovuto accelerare il suo rientro. Lyanco si è fatto male due volte, il discorso di Nkoulou lo sapete. Chi ha fatto tutta la preparazione sono Izzo e Bremer, per il resto abbiamo dovuto correre dei rischi. Questa può essere la spiegazione, ne risente tutta la squadra".

Quanti cambi prevede di fare rispetto alla scorsa partita e avete previsto delle staffette?

"I cambi non si fanno perché si gioca male, ma vanno intesi come staffette. Magari voglio che gli altri allentino la pressione e chi subentra cambi la partita. Ci tengo a precisarlo questo concetto, con voi e con i miei ragazzi. Non c'è motivo di cambiarne tre o quattro, non facciamo l'Europa. In base a chi ho visto più in forma farò delle scelte, ma non abbiamo la necessità di fare cambi. Avessero fatto bene con il Lecce li avrei riconfermati tutti, non devo pensare al turnover. Al massimo ci ragionerò poi tra il Milan e il Parma".

Com'è la situazione Nkoulou?

"Fossimo stati in emergenza, lo avrei portato. Vi dico due numeri: si è allenato in disparte 23 giorni, non può avere la condizione ottimale. Da cinque giorni è tornato con noi, ho ritenuto che si allenasse con Ansaldi oggi e che lunedì facesse la partitella. Se farà quello che spero che faccia, dovrei convocarlo con il Milan".

Si meraviglierebbe di non vedere lo stesso Toro di Parma?

"Ci rimarrei male, sì. Con il Lecce mi sono preso delle responsabilità, se gli stessi undici di Parma dopo 16 giorni fanno una prestazione del genere è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Io e miei preparatori abbiamo sbagliato, poi negli spogliatoi guardo in faccia i giocatori e dico che anche loro devono prendersi delle responsabilità. Domani voglio vedere una squadra aggressiva e voglio vedere tutto ciò che ci ha contraddistinto in questi mesi insieme".

Lyanco è pronto per giocare 90 minuti?

"Sta bene, ma ciò che dovevamo fare con lui durante le amichevoli estive lo stiamo facendo ora. Non possiamo sapere il suo minutaggio, ma se giocherà dall'inizio probabilmente dovrà essere sostituito".

Il Lecce ha lasciato qualcosa di positivo da analizzare?

"Di positivo non c'è stato nulla, è stata la nostra peggior partita da quando sono arrivato a Torino. Non mi è piaciuta l'interpretazione della partita, anche nella ripresa siamo stati sfilacciati e lunghi. Ma se in difesa non abbiamo mai avuto giocatori in forma, è normale andare in difficoltà. L'anno scorso il rendimento dei nostri difensori era da 100 e forse di più, ora si fermano a 60".

Com'è andata la settimana?

"C'era da poco da parlare, ma sono stato chiaro con i miei giocatori. Abbiamo messo a confronto le prestazioni di Parma e contro il Lecce, anche i giocatori si saranno resi conto di aver offerto prestazioni totalmente differenti. Mi auguro di vedere un Toro diverso da quello visto lunedì".

Ore 14.50 - Termina la conferenza stampa di Walter Mazzarri