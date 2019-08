LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Non chiedo l'elemosina a Nkoulou"

Premi F5 per aggiornare la diretta

E’ la vigilia della sfida di ritorno tra Wolverhampton e Torino: ai granata serve l’impresa, dopo la sconfitta casalinga per 2-3 dell’andata c’è bisogno di un successo con due gol di scarto per continuare l’avventura in Europa League e accedere alla fase a gironi della competizioni. Il caso Nkoulou, però, non accenna a sgonfiarsi: il difensore non è stato convocato nemmeno per la sfida in Inghilterra ed è rimasto a Torino in attesa che la sua situazione si sblocchi, anche con un’eventuale cessione. A breve, il tecnico granata Walter Mazzarri presenterà la sfida dalla sala conferenze del Molineaux Stadium di Wolverhampton. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Che novità ci sono su Nkoulou?

"Cosa vi ho detto l'altra volta? Se mi dice "Non c'ero con la testa", per l'allenatore non è una bella cosa. Io devo prendere atto che è come se non ci fosse stato, o come fosse da un'altra parte. Ho cercato di rimediare, ma anche con il Sassuolo non ci sarebbe stato con la testa. Io ho tanti giocatori che non vedono l'ora di essere in campo, io cosa devo fare? Se lui non mi cerca e non mi dice nulla, se ha in testa un qualcosa, devo chiedergli l'elemosina? E chiedo a voi: lo metto di forza sull'aereo e lo faccio giocare, se fa male in campo chi è il responsabile? L'allenatore, chiaramente. E dico ancora: non è che senza di lui all'andata avremmo preso meno gol, non ho la sfera di cristallo. Però mi avrebbe fatto piacere che me lo avesse prima di scendere in campo, non dopo. Se non altro, con il Sassuolo mi ha avvisato prima".

Manca Ansaldi: giocherà Aina o ha altre idee?

"Non lo so, domani lo vedrete. Scelgo sempre la formazione all'ultimo, devo anche considerare che si gioca ogni tre giorni. Ci sono tante variabili con lui e con Rincon, ma anche con Lukic, sono rientrati dopo. Farò le mie valutazioni, poi deciderò".

Gli altri giocatori come stanno visti i tanti impegni?

"Si aspetta l'ultimo giorno per capire chi ha recuperato di più, per parlare con i dottori e con i giocatori stessi. 24 ore possono fare la differenza: Belotti avete visto come ha finito la partita contro il Sassuolo, gli devo chiedere all'ultimo se ha recuperato. Hanno fatto tutto per poter essere nelle condizioni migliori per la sfida di domani".

Rispetto all'andata e considerato il risultato, vedremo un Toro più sciolto e con la mente più libera?

"Lo avevo chiesto già all'andata, ma non è semplice considerando che tanti giocatori sono alla prima esperienza in Europa. Scattano dei meccanismi che non sono controllabili, ma credo che lavorando sulla testa possiamo essere più tranquilli e fare un gioco migliore. Spero che saremo più attenti in fase difensiva, anche se davanti avevamo una squadra forte. Voi eravate convinti che il Wolverhampton fosse favorito, ricordatevelo quando bisogna fare le valutazioni sul Toro. E non dimenticate degli ultimi sette mesi fantastici di questi ragazzi, ultimamente sento troppe critiche. Il Wolves ha anche tre gare di campionato sulle gambe, sono dettagli che non si possono sottovalutare".

Qual è il clima all'interno dello spogliatoio? E' sempre compatto nonostante il caso Nkoulou?

"Sono passati diversi giorni da ciò che è successo, non era facile vincere contro il Sassuolo. Abbiamo avuto una bella reazione, anche se eravamo stanchi sul 2-1 abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che darà filo da torcere a tutti. Non fossimo stati stanchi avremmo anche potuto vincere 4 o 5 a zero. Mi aspetto che domani i miei ragazzi diano tutto ciò che hanno, fino all'ultima goccia di sudore".

Come ha visto Meité negli ultimi allenamenti?

"Avete visto il suo primo scatto contro il Sassuolo? Quell'immagine parla da sola. Si può sbagliare se si è in buona fede, può capitare che ci siano delle giornate storte: se vedo che i ragazzi ci provano dando tutto, io sarò sempre dalla loro parte. Tutti sbagliano, pure a Platini è capitato di non giocare bene".

Credete nella rimonta?

"Siamo stati travolti dalla negatività per il risultato dell'andata, senza guardare le prestazioni: se guardiamo la partita e togliamo i tre gol loro, la gara è stata equilibrata. Il possesso palla pendeva dalla nostra parte, abbiamo colpito una traversa sullo 0-0, se togliamo i nostri errori non siamo stati inferiori a loro. Purtroppo però domani si gioca in trasferta e non in casa nostra".

Ha considerato la vicinanza degli impegni per le formazioni contro Sassuolo, Wolverhampton e poi Atalanta?

"Tendo a guardare la singola partita, si cerca di calibrare tutto al punto giusto. Non essendo abituati all'Europa, forse ci siamo dimenticati del campionato: sono stati importantissimi i tre punti contro il Sassuolo, lo saranno anche quelli contro l'Atalanta, che sappiamo che squadra sia".

Ansaldi e Iago Falque sono assenze pesanti.

"Certamente, ma io non cerco alibi. Anche in altre occasioni ci sono mancati giocatori importanti ma abbiamo comunque fatto gare di un certo livello. La cosa importante è che tutti diano tutto, poi si vedrà. Abbiamo l'opportunità di rimediare agli errori dell'andata. Non sono un tipo da proclami, vediamo cosa capiterà".

