LIVE TMW - Torna la Champions, l'Atalanta cerca l'impresa anche contro il Valencia

live Torna la Champions, l'Atalanta cerca l'impresa anche contro il Valencia

70 giorni dopo lo storico passaggio del turno guadagnato in Ucraina, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca conferme, e ulteriori imprese, al Gewiss Stadium: la grande serata degli orobici si concretizzerà nell'impianto casalingo stasera alle 21.00 contro il collettivo di Celades. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Atalanta e Valencia su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta con un inviato allo stadio Meazza:

9.46: record di biglietti nelle gare interne per l'Atalanta - Sarà record assoluto di presenze stasera per i tifosi dell'Atalanta: ben 44mila biglietti venduti, superato il precedente record di 43400 di Atalanta-Inter 1984. Un traguardo forse scontato, vista l'importanza delle gara, ma che testimonia quando il popolo nerazzurro creda nell'impresa.

9.18: le parole di Gasp: “Sarà una partita equilibrata” - Parlando in conferenza stampa, il tecnico orobico ha così analizzato la sfida: "Questo è già un primo grande successo, riuscire a spostare così tanta gente, può essere record anche per noi. Non abbiamo giocato con così tanto pubblico in casa, è un bel traguardo. Non ci accontentiamo di questo, è una partita che aspettiamo da tanto tempo, con fiducia, pur sapendo della difficoltà della gara. La giochiamo in 180 minuti, domani sarà il primo round, ci sarà un'attenzione massima per ottenere il miglior risultato possibile".

9.00: l'undici orobico scelto da Gasperini - I nerazzurri sono al completo, eccezion fatta per il croato Sutalo. Per il resto formazione con soli problemi di abbondanza, con Duvan Zapata che è uno dei possibili punti di domanda: potrebbe giocare titolare come essere inserito a partita in corso, preferendo il falso nueve Ilicic per non dare punti di riferimento a Mangala e Diakhaby, coppia di riserva di Garay-Gabriel Paulista. Entrambi molto forti fisicamente, potrebbero avere difficoltà. A quel punto ci sarebbe Pasalic come trequartista a sfruttare gli spazi, mentre sulla destra Castagne dovrebbe prendere il posto di Hateboer.