LIVE TMW - Tutti gli aggiornamenti sul clamoroso addio di Leo Messi al Barcellona

live Tutti gli aggiornamenti sul clamoroso addio di Leo Messi al Barcellona

vedi letture

Lionel Messi ha comunicato nelle scorse ore al Barcellona di voler lasciare il club nel corso delle prossime settimane di calciomercato. Una notizia bomba che sta scuotendo il calcio europeo, sia per un'era che si chiude dopo 20 anni di militanza in blaugrana sia per la curiosità di sapere quale sarà la prossima tappa della sua carriera. Manchester City? PSG? Inter? Tuttomercatoweb.com seguirà questi momenti concitati con un live dove raccoglierà tutte le ultime novità, le curiosità e le dichiarazioni intorno all'addio dell'argentino dal Camp Nou.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11.42 - A partire dalle 12.45, racconta la stampa spagnola, il segretario tecnico del Barcellona Ramon Planes si presenterà in conferenza stampa per spiegare nel dettaglio la situazione riguardante Leo Messi. Attesi importanti aggiornamenti in merito dopo la notizia delle ultime ore che ha visto la Pulce comunicare al Barça la propria intenzione di abbandonare in club in estate.

11.28 - Il Manchester City ha già pronta l'offerta per convincere Lionel Messi a giocare all'Etihad nella prossima stagione. Gli skyblues sono intenzionati a proporre un quadriennale da circa 100 milioni lordi all'anno, 60 netti. Una cifra assolutamente fuori budget per gli altri club ma che sarebbe un lieve miglioramento rispetto a quello che guadagna al Barcellona (86 lordi, anche in virtù di clausole e percentuali di sponsor e fatturato).

E l'Inter? Sia l'entourage di Lionel Messi sia la società nerazzurra smentiscono la possibilità che la Pulce arrivi in Italia. Sicuramente ci sono stati dei contatti nelle scorse settimane fra le parti, ma la risposta è sempre quella, dalle parti. "L'Inter non è un'opzione".

10.46 - Victor Font, alla guida di Sì al Futur, è il candidato favorito per il dopo Josep Bartomeu. E per Tuttomercatoweb.com racconta in esclusiva il suo durissimo punto di vista sulla vicenda Lionel Messi e sulla rottura col club.

Dopo una notte così difficile, qual è il suo pensiero su Messi?

“Rinnovo l’appello che ho già fatto ieri sera: Bartomeu dimettiti! L’addio di Messi, di una leggenda, di un mito costruito in casa, è l’ultima goccia. Via Bartomeu ed elezioni subito".

E se così non dovesse essere?

"Se l’attuale presidente non si dovesse fare da parte, noi di Sì al Futur ci uniremo alla mozione di censura già in marcia. Messi è stato, è e deve essere un One club player e le leggende non se ne vanno, perché fanno parte della storia di una squadra per sempre".

C'è una chance di vederlo ancora al Barcellona per lei?

"Se c’è ancora un minima chance di farlo restare al Barcellona questa passa dalle dimissioni di Bartomeu”.

10.25 - Manchester City, Inter, PSG, Manchester United... ma anche la Juventus. L'indiscrezione, dai tratti e i contorni clamorosi, viene rilanciata dal Corriere della Sera e avrebbe solide basi di fondo: ai vertici di Adidas, brand che firma le maglie della Juventus e che ha in Leo Messi il suo principale testimonial, non dispiacerebbe l'idea di vedere la Pulce a Torino. Insomma, la Pulce e la Juventus condividono il marchio, anche se è giusto sottolineare come l'investimento appaia al momento fuori portata per le casse bianconere. La possibilità di prendere il cartellino a costo zero ed il precedente CR7, tuttavia, inducono a non escludere la pista bianconera, scrive il quotidiano.

10.08 - Josep Maria Minguella, l'agente che ha curato gli interessi di Lionel Messi all'inizio dell'avventura al Barcellona, ha parlato del futuro della Pulga a Cope. "Per me ha già una squadra: l'Inter. In Italia pagano meno tasse e lì c'è anche Cristiano. In Inghilterra però c'è il suo amico Aguero e lì al City c'è anche Guardiola".

9.32 - Lionel Messi comunque "inaccessibile per il Paris Saint-Germain"? Lo scrive L'Equipe. Nonostante la possibilità di liberarsi dal Barcellona con la clausola sul contratto, spiega il giornale francese, i 50 milioni guadagnati a Barcellona dalla Pulga lo renderebbero impossibile come target di mercato per i parigini. Sempre più spianata la strada per il Manchester City.

8.50 - AS di questa mattina apre in prima pagina con la clamorosa notizia legata a Lionel Messi e alla sua volontà di lasciare il Barcellona nel corso della prossima sessione di calciomercato: "Addio tramite burofax". L'argentino ha comunicato al club che pretende di lasciare la società in formula grautita, ma la società gli ha risposto di volerlo trattenere e che non lascerà partire per meno di 222 milioni di euro.

8.35 - Messi ha fatto "esplodere la bomba" secondo Marca, che questa mattina titola a tutta pagina con il virgolettato del campione argentino: "Voglio andarmene dal Barça". L'attaccante blaugrana ieri ha inviato un burofax al club con cui ha esplicitato la volontà di andarsene gratis nel corso del prossimo mercato utilizzando una clausola sul contratto che però i catalani ritengono già scaduta lo scorso giugno. Bartomeu, dopo una riunione straordinaria del consiglio direttivo, ha risposto sempre mediante burofax, dicendo al giocatore che vuole assolutamente la sua permanenza in Catalogna.

8.22 - Mundo Deportivo di questa mattina apre a tutta pagina con la "bomba Messi" titolando senza mezzi termini: "Se ne vuole andare!". Leo ha comunicato al club tramite burofax che vuole lasciare immediatamente il Barcellona. L'argentino dà una propria interpretazione alla clausola unilaterale che, ogni fine stagione, gli permette di lasciare il club gratis considerando questo agosto come "fine" dell'ultima stagione. Il Barça però gli ha ricordato che la scadenza sarebbe stata il 10 giugno e che dunque non potrà andarsene gratuitamente. Il consiglio direttivo gli ha scritto di voler continuare insieme e a lui e di volerlo vedere chiudere la carriera in blaugrana. A un mese dai 20 anni di carriera al Barça, il club lo considera come un patrimonio incedibile. Però lo stesso giocatore negli scorsi giorni avrebbe chiamato Guardiola per chiedergli se il Manchester City avesse la possibilità economica per completare questo acquisto, anche previo pagamento del cartellino.

8.19 - Si apre una nuova giornata in casa Barcellona con il club alle prese con la "bomba Messi" come è già stata denominata in Argentina la notizia del possibile addio del calciatore argentino dalla formazione catalana. TMW continuerà a seguire passo passo la vicenda con notizie, approfondimenti e commenti della notizia più importante degli ultimi mesi per quanto riguarda il calciomercato europeo.

00.58 - TMW - È il Manchester City la formazione ora in vantaggio nella corsa a Lionel Messi - Contatti già andati in scena tra Lionel e Pep Guardiola, tra il padre e gli uomini mercato dei catalani. Il City è pronto a mettere sul piatto Eric Garcia, voluto da Ronald Koeman, più cash pesante, nell'anno in cui il FFP è in stand by e non è da escludere anche una seconda contropartita tecnica nell'affare. City adesso avanti su PSG e poi sull'Inter. La sensazione è che la corsa non sarà breve ma Guardiola-Messi è una Last Dance possibile. (Clicca qui per legge la news completa!)

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

23.15 - L'addio di Messi solo per una cifra superiore ai 222 milioni di euro - In attesa della conferma ufficiale delle dimissioni di Josep Bartomeu dalla carica di presidente del Barcellona e se davvero questa mossa eviterà l'addio di Leo Messi, in Spagna si continua ad analizzare la possibile separazione dell'argentino dal club catalano. Secondo quanto riportato da RAC1, ad esempio, il Barcellona sarebbe anche pronto ad accontentare la voglia di dire addio della Pulce ma solo e soltanto per una cifra superiore a quella sborsata nel 2017 dal PSG per Neymar: 222 milioni di euro.

Solo in questo modo il Barcellona prenderebbe in considerazione l'ipotesi di lasciar partire Messi questa estate e non certo a zero come invece paventato dallo stesso giocatore nella nota con la quale ha palesato la propria volontà di cambiare aria alla società blaugrana

22.46 - Ultim'ora in arrivo direttamente dall'Argentina: secondo TycSport, l'attuale presidente del Barcellona Bartomeu avrebbe deciso di dare le proprie dimissioni in seguito alla riunione straordinaria del consiglio del club, indetta a causa del fax inviato da Lionel Messi.

22.42 - Il Barcellona è convinto che dietro alla presa di posizione di Lionel Messi ci siano il PSG e il Manchester United, due club che si possono permettere di pagare l'ingaggio del calciatore e che negli ultimi giorni, in seguito alla sconfitta per 8-2 subita contro il Bayern Monaco da parte dei catalani, hanno pensato che fosse possibile convincere l'argentino a lasciare il suo storico club. A riportarlo è Sport.

22.26 - Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, l'Inter Miami di David Beckham sarebbe una delle squadre pronte ad entrare in corsa per l'acquisto di Lionel Messi. L'ex campione di Manchester United, Milan e Real Madrid, vorrebbe portare negli Stati Uniti sia l'argentino che l'amico Luis Suarez.

22.25 - Laporta prende posizione sul caso Messi - Sul caso Messi che ha stravolto il calcio mondiale è intervenuto anche Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, attraverso un post su Twitter: "Bartomeu e il suo Consiglio devono dimettersi immediatamente. Hanno minato il morale di Messi per salvarsi dai disordini economici e sportivi che hanno creato. Se si dimettessero, ci sarebbe ancora speranza che Messi rimanga al Barça".

Bartomeu i la seva Junta han de dimitir immediatament. Han anat minant la moral de #Messi per salvar-se ells del desgavell econòmic i esportiu que han creat. Si dimitissin encara hi hauria esperança que Messi es quedés al #Barça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

22.19 - Secondo quanto riportato da Rac1 il Barcellona è consapevole di non poter tenere Messi in blaugrana contro la sua volontà e dunque sono pronti ad accettare un'offerta inferiore alla clausola rescissoria da 700 milioni prevista dal contratto dell'argentino. Quello che è certo, è che per il Barça non viene presa in considerazione l'ipotesi che venga ceduto in formula gratuita come avrebbe richiesto lo stesso giocatore nel momento in cui ha comunicato la volontà di andarsene tramite fax.

22.15 - La riunione d'urgenza del consiglio direttivo del Barcellona è terminata. I dirigenti del Barcellona hanno chiesto a Josep Bartomeu, attuale presidente, di presentare le dimissioni dal suo ruolo in seguito alla notifica da parte di Lionel Messi di voler lasciare il club nel corso del prossimo mercato. A riportarlo è TycSport.

22.01 - Lionel Messi ha utilizzato il burofax per notificare la propria volontà di interrompere il rapporto col Barcellona utilizzando la clausola unilaterale presente sul contratto ma che potrebbe essere al centro di uno scontro legale sulla scadenza della stessa. Questo mezzo di comunicazione è un documento inviato tramite servizio postale che certifica in modo affidabile il mittente, il destinatario e il risultato della consegna. Secondo AS, sebbene lo stesso burofax non lo stabilisca, nella maggior parte dei casi incoraggia l'avvio di azioni legali e diventa prova prima di un possibile processo successivo. Dunque Messi ha probabilmente anticipato le mosse del club catalano e del processo che potrebbe iniziare in seguito al suo addio. Il club, secondo CadenaSer, avrebbe risposto con un altro burofax dicendo al giocatore di volere la sua permanenza così da chiudere la carriera in blaugrana.

21.32 - I social non perdono tempo quando esplodono bombe di calciomercato e anche per quanto riguarda il caso di Lionel Messi, è accaduto lo stesso. La Sampdoria, ad esempio, tramite la sua versione inglese di Twitter, ha condiviso una foto del giocatore argentino scrivendo: "La nostra maglia numero 10 era libera l'ultima volta che abbiamo controllato...". Un modo per scherzare e allo stesso tempo aumentare i follower nel bel mezzo della tendenza creata dalla notizia sul futuro del campione.

Our No.🔟 jersey was free last time we checked...#Messi pic.twitter.com/pVbksLjrFu — Sampdoria English 😷 (@sampdoria_en) August 25, 2020

21.28 - Mundo Deportivo: i motivi che hanno portato Messi a dire addio al Barça - Dalle pagine della versione digitale del Mundo Deportivo arriva una prima analisi dei motivi che hanno portato Leo Messi a chiedere l'addio al Barcellona. Questi, in particolare, i punti chiavi delle frizioni fra il club e la Pulce: il mancato acquisto di Neymar e l'addio di Luis Suarez, il caso Griezmann, l'addio di Valverde, la lite con Abidal, il mancato feeling con Setien e le critiche arrivate dalla giunta direttiva.

21.22 - I tifosi del Barcellona chiedono le dimissioni di Bartomeu - Arriva la reazione del popolo del Barcellona al possibile addio di Leo Messi al club catalano. Come riporta Marca i tifosi blaugrana si sono, infatti, assiepati sotto il Camp Nou, casa del Barça e di Messi negli ultimi 20 anni, per chiudere le dimissioni del presidente del club Josep Bartomeu

Muchos medios y aficionados a las afueras del Camp Nou después de que Messi informara al Barcelona sus deseos de salir del equipo ▶ @JennSeefoo https://t.co/wd8hMFTM53 pic.twitter.com/Wka3h2X05x — La Afición (@laaficion) August 25, 2020

21.15 - Secondo quanto riporta Olè in Argentina, uno dei motivi che hanno spinto Lionel Messi a comunicare la volontà di lasciare il Barcellona è stato il colloquio che si è tenuto negli scorsi giorni con il nuovo tecnico dei catalani Koeman. L'allenatore, rivolgendosi all'argentino, avrebbe dichiarato: "I privilegi in rosa sono finiti, devi fare tutto per la squadra. Sarò inflessibile, devi pensare alla squadra". Un discorso che avrebbe turbato profondamente la Pulce, convinto di aver sempre dato il massimo per i blaugrana.

20.58 - Liam Gallagher: "Il Messiah sulla strada per il City" - Sull'addio di Leo Messi al Barcellona si è espresso anche Liam Gallagher, cantante e tifosissimo del Manchester City attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter: "Il Messiah sulla strada del Manchester City".

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2020

20.49 - Figo: "Un momento storico - "UaU!! Altro momento storico!" con queste parole Luis Figo, ex calciatore sia del Barcellona che del Real Madrid ha commentato la notizia della decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona.

20.41 - Secondo quanto riportato da Onda Cero, a breve il Barcellona rilascerà un comunicato stampa a proposito della richiesta di Lionel Messi di lasciare il club nel corso del prossimo mercato.

20.36 - Anche Suarez si schiera con Puyol sul futuro di Messi - "Rispetto e ammirazione, Leo. Hai tutto il mio appoggio, amico" è il messaggio via Twitter che Carles Puyol, leggenda del BArcellona, ha pubblicato pochi minuto dopo la notizia della decisione di Leo Messi di salutare il club catalano. Alcuni minuti dopo alla presa di posizione di Puyol è arrivato l'appoggio anche di Luis Suarez, compagno di reparto e altro leader dello spogliatoio blaugrana, sul futuro della Pulce.

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

20.28 - Lineker: "Il Barça aiuti Messi ad andarsene" - Leggenda del calcio inglese e ora opinionista internazionale, Gary Lineker ha parlato di Lionel Messi e della sua volontà di lasciare il Barcellona: "Se Messi vuole lasciare il Barcellona utilizzando la clausola rescissoria mi auguro che il club cerchi di aiutarlo e non di ostacolarlo. E' stato terribilmente leale al club ed è il loro più grande giocatore di tutti i tempi. Sarebbe terribilmente triste se il rapporto finisse con una lite fra il giocatore e il club".

20.21 - Messi lascia il Barça, la "sorpresa mancata" della Lokomotiv Mosca - Mentre il mondo del pallone è in fibrillazione per la notizia della volontà di Leo Messi di lasciare il Barcellona, c'è anche chi decidere di vivere questo momento storico per il calcio mondiale con un po' di sana ironia. E' il caso della Lokomotiv Mosca, club della capitale russa, che via Twitter pubblica un post con scritto "stavamo preparando una sorpresa" e l'immagine della Pulce con indosso la maglia della società.

Ну вот, а мы сюрприз готовили 😕 pic.twitter.com/sPFUCa4nE8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 17, 2020

20.02 - Qual è il valore della clausola rescissoria? - Secondo i colleghi di Sport, il Barcellona resterà fermo nel comunicare a Lionel Messi che la clausola rescissoria da 700 milioni di euro è tutt'ora valida con le parti che potrebbero dunque finire in tribunale, visto che l'argentino ha ufficialmente chiesto di rescindere unilateralmente il proprio contratto secondo una clausola presente sul contratto. Per il club catalano, tale clausola esiste ma sarebbe già scaduta lo scorso giugno.

19.57 - Bartomeu convoca riunione d'emergenza - Leo Messi ha comunicato al Barcellona la sua decisione di lasciare il club e Josep Bartomeu, presidente della società catalana, stando a quanto riportato dalla stampa spagnolo, ha subito convocato una riunione d'emergenza dei vertici societari per valutare la richiesta del capitano argentino.

19.56 - La presa di posizione di Carles Puyol -, storico capitano del Barcellona che ha condiviso con Messi tante partite e tantissime vittorie, ha affidato ai social un messaggio indirizzato all'ex compagno dopo aver saputo la notizia della volontà dell'argentino di lasciare i catalani nel corso del prossimo mercato. Un endorsement pesantissimo per il numero 10, che incassa l'appoggio di una vera e propria bandiera culé, pronto a restare al suo fianco nonostante la voglia di dire addio: "Rispetto e ammirazione, Leo. Hai tutto il mio appoggio, amico".

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

19.52 - Il Barcellona conferma di aver ricevuto il fax di Lionel Messi con la volontà di lasciare il club nel corso del prossimo mercato. L'argentino ha chiesto di poter interrompere l'accordo tramite la clausola unilaterale che gli permetterebbe di lasciare la società senza costi al termine di ogni stagione. Il club però assicura che tale clausola è scaduta il 10 giugno e che il contratto è in mano ai legali pronti a rispondere alla richiesta del calciatore argentino. A riportarlo è RAC1.

19. 45 - Il dilemma sulla scadenza della clausola - Lionel Messi ha informato il Barcellona tramite fax di voler lasciare il club nel corso del prossimo mercato e di volerlo fare utilizzando la clausola sul contratto che, al termine di ogni stagione, gli permetterebbe di lasciare la società in forma gratuita. Secondo Sport, nonostante il Barça consideri la clausola scaduta a giugno, per il giocatore la stagione si è conclusa ad agosto e dunque la scadenza stessa si sarebbe spostata al 31/08. Se avesse ragione la Pulce, il club che lo vuole acquistare non dovrà versare i 700 milioni di euro della clausola rescissoria del campione.

19.34 - Messi, ipotesi addio a zero - Secondo Olè, Lionel Messi ha informato il Barcellona di voler lasciare il club entro l'inizio della prossima stagione e di voler esercitare la clausola presente sul suo contratto che gli permetterebbe di lasciare la squadra catalana a zero, come se fosse a fine contratto. Se venisse confermata questa indiscrezione, la società che acquisterà l'attaccante, dovrà concordare solo l'ingaggio dell'argentino, senza pagare niente al Barça.

19.23 Messi, la versione di Olè - Secondo il quotidiano argentino, Lionel Messi ha comunicato al Barcellona tramite fax la volontà di lasciare il club nel corso del prossimo mercato. Un metodo di comunicare tempestivo e verificato, con l'argentino che dunque non ha voluto perdere ulteriore tempo per comunicare la voglia di dire addio ai catalani. Adesso PSG, Manchester City e ovviamente anche l'Inter, sognano di poter acquistare la Pulce.