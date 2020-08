tmw È il Manchester City la formazione ora in vantaggio nella corsa a Lionel Messi

Il caso Lionel Messi al centro del mondo. Mentre a Barcellona scoppiano le proteste dei tifosi, non arrivano conferme da parte del club sulle dimissioni di Josep Bartomeu: in caso di dimissioni, infatti, entrerebbe in ballo la questione delle fideiussioni messe dal Presidente una volta entrato in carica a tutela personale del progetto. Questione di statuto del club ma un suo addio alla guida del Barca potrebbe essere l'unico step per far cambiare idea a Lionel Messi che ha deciso. Lascerà il Barcellona. Vuole attivare la clausola nel contratto che gli permette di liberarsi a zero euro ogni stagione. Solo che teoricamente è scaduta a giugno ma la Pulga ha chiesto la proroga fino a fine stagione, dunque agosto. Si prospettano strascichi legali, dal Barcellona arriva la notizia che potrebbero "bastare" poco più di 200 milioni. Difficile arrivare a quella cifra ma è certo, in queste ore, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, che è il Manchester City la squadra in vantaggio. Contatti già andati in scena tra Lionel e Pep Guardiola, tra il padre e gli uomini mercato dei catalani. Il City è pronto a mettere sul piatto Eric Garcia, voluto da Ronald Koeman, più cash pesante, nell'anno in cui il FFP è in stand by e non è da escludere anche una seconda contropartita tecnica nell'affare. City adesso avanti su PSG e poi sull'Inter. La sensazione è che la corsa non sarà breve ma Guardiola-Messi è una Last Dance possibile.