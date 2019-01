LIVE TMW - Udinese, Nicola: "Credo in Okaka. Mercato? Idee chiare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della gara di domani contro il Parma, il tecnico dell'Udinese Davide Nicola parla oggi in conferenza stampa. Il mister dei friulani interverrà alle 13 per presentare la sfida ai ducali.

Prima domanda per il mister: la prima gara è sempre una incognita? Siete anche in emergenza. "Da tempo siamo in emergenza, non mi piace piangere perché si attirano altre negatività. Abbiamo qualche indisponibilità in più rispetto al solito ma non dipende da me, io provo a trovare le soluzioni. Abbiamo lavorato 14 giorni su di noi, sulle soluzioni di gioco. Sono soddisfatto del lavoro, anche quelli che hanno giocato meno sono stati presenti. Okaka? E' giovane, conosciuto. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri, può darci davvero tanto. Credo molto in lui, c'è bisogno di integrarlo subito. Deve avvenire giocando e allenandosi, tenendo conto che arrivava da un po' di inattività. E' intelligente, può fare bene. Se gioca domani? Vediamo, può anche subentrare".

De Paul? "C'è sempre spazio per lui (sorride, ndr)".

Altre emergenze? "Spero che non ci siano, abbiamo 14-15 elementi che hanno dato affidabilità. Siamo in contatto col club, abbiamo idee chiare. La squadra va completata, lo sappiamo. Ma bisogna prendere calciatori in linea col club".

Coulibaly può restare nella rosa? Ti servono altri centrocampisti? "Vediamo, i quattro più impiegati sono Fofana, De Paul, Mandragora e Behrami. Sappiamo cosa chiedere a loro, servirebbe un doppione nei ruoli. Da questo punto di vista, stiamo lavorando su ragazzi che erano fuori per conservarne la dignità sportiva. Così da capire cosa possono darci e per fare una valutazione anche per il mercato".

Vedremo l'Udinese tonica? "Ce lo auguriamo, vogliamo lavorare per migliorare. Dopo 21 giorni non si sa mai com'è la ripresa, ma vale per tutti. Sappiamo come abbiamo lavorato per migliorare, sono soddisfatto. Abbiamo lavorato con tutto lo staff, abbiamo portato il 90% dei ragazzi a un volume di lavoro importante. Siamo andati in progressione per non andare in confusione, per un tecnico questo è gratificante".

Arriva il Parma, una delle sorprese della Serie A. "Ha un gruppo armonioso, consolidato. Parte dei calciatori volevano dimostrarsi competitivi in Serie A, poi le scelte di mercato sono state indovinate. Il Parma è stata la sorpresa della prima parte di stagione, mi aspetto una gara difficile in cui noi dovremo essere abili a capire le altezze di campo per scegliere le strategie giuste. E' la squadra più brava a chiudere gli spazi in A, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità. Servirà intelligenza. Faccio i complimenti al mio amico D'Aversa, ha fato un grande lavoro. Noi vogliamo progredire, proponendo un bel calcio".

L'arrivo di Zeegelaar? "Sostanzialmente crea una sana competizione, motiva tutti in quel ruolo. Era fermo da un po' di tempo, come Okaka, ciò che conta è che sono arrivati in un contesto in cui vogliamo recuperarli. Starà a loro mettersi a disposizione per integrarsi quanto prima, bisogna integrarli sopratutto nella mentalità del gioco. Non mi preoccupo della lingua, per Marvin. E' un finto problema, ormai ci si capisce tutti. Credo però che, se uno arriva da un momento di inattività, deve lavorare e mettersi subito a disposizione del gruppo. Cambiare contesto non è facile, ma col nostro lavoro tiriamo fuori il 100% da ogni ragazzo".

Come sta Lasagna? "Kevin è arrivato dopo aver fatto i compiti a casa, secondo me ha fatto 12 giorni importantissimi. Stava benissimo, ha avuto uno scontro e stiamo valutando l'entità del problema. Se dovesse essere lui a dire di non riuscire a giocare, vedremo. Altrimenti è convocato certamente".

Kucka al Parma? "Ha esperienza, è forte. E' una squadra che ha unito qualità degli acquisti al gruppo che aveva grosse motivazioni. Conosco Barillà, ha qualità e grande mentalità. La differenza, alla fine, la fa la testa. Ma, in generale nella rosa ducale, ci sono anche 4-5 calciatori di notevole livello".

