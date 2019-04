LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Okaka ci sarà utile, ha grande qualità"

Termina la conferenza stampa di Igor Tudor.

Su Teodorczyk. "Sarà in panchina".

Su Samir. "È già da due settimane che si allena con la squadra, ha fatto bene, tutti gli allenamenti. È fondamentale per noi, è uno dei pezzi forti che sono mancati. Poi bisognerà vedere quanto può, poi parte della gara sicuramente".

Su Lasagna. "Per noi è importante, ma lo è anche Okaka, visto che ha fatto una buona gara. Si è iniziato a vedere un giocatore di grande qualità, ci sarà molto utile. A volte potremo schierarli insieme, poi vediamo partita dopo partita".

Sul Milan. "Allenatore bravo, preparato, mi piace quello che ha fatto quest'anno con il Milan. Quello che sceglie è cosa loro, è una squadra con grandi campioni. Anche se ha perso le ultime due saranno più motivati, non sarà facile. Non andiamo là per guardare lo stadio".

Sulle anticipazioni. "Pussetto è di nuovo titolare, ok?".

Sulle vittorie delle altre. "Avete sentito tante volte gli allenatori, bisogna pensare sempre a noi stessi. È davvero così, devi lavorare su quello che tu devi cambiare. La cosa fondamentale sono gli allenamenti, è su questo che tocca concentrarsi al massimo".

Sulle condizioni di Ekong. "Ha un po' di problemini, oggi non si è allenato, poi vediamo. C'è subito una partita, domenica, oltre a quella di domani. Andiamo là con undici migliori, preparandola per il modo giusto. Non andiamo a San Siro in gita".

Su Pussetto. "Sono d'accordo che lui non sia un'ala paura, si esprima meglio avendo gli spazi dappertutto, ha questa qualità. Poi bisogna vedere la squadra, l'assetto tattico, pensare anche ad altro. Ora vedremo, c'è una partita differente rispetto all'ultima".

Sulle ultime due trasferte. "Nella valutazione delle sconfitte c'è da prendere tutto, non solo la paura e la mancata convinzione. Ho analizzato bene quelle gare, ho una mia opinione su quel che è successo. È una cosa che devo risolvere io nello spogliatoio. Se si va in certi stadi, con un livello alto, ci può stare perdere con tre o quattro gol. Bisogna migliorare, quando avrò un paio di settimane a disposizione vedrò di focalizzarmi su questo. Ora posso parlare, cambiare qualcosina, ma ci sono dei limiti. Sulle altre cose bisogna lavorare sul campo, ora non c'è tempo".

12.50 - Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, parlerà fra poco in conferenza stampa nel ventre della Dacia Arena prima della sfida contro il Milan.