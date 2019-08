LIVE TMW - Udinese, Walace si presenta: "Ringrazio la società per la fiducia"

12:20 - Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, interverrà oggi in conferenza stampa alle ore 12:30 per presentare il nuovo acquisto Walace.

12:30 - È iniziata la conferenza stampa di presentazione di Walace, il dg Marino interverrà prima di lasciare la parola al calciatore.

12:35 - Parola a Pierpaolo Marino sulla cessione di Cristo Gonzalez: "Si chiama Gonzalez. Mischiare il sacro e il profano non mi ha fatto piacere, ha disturbato me e altri lettori che la pensano come me. La partenza di Cristo fa parte del programma di crescita che abbiamo preannunciato. L'operazione è logica, patrimonialmente è nostro. È stata fatta l'operazione, ma non c'è nulla di sconvolgente. Vuoi per il livello tecnico e numerico, sarebbe stato difficile farlo giocare. Abbiamo evitato di presentarlo per farlo sparire dopo due giorni. Non ho capito l'ironia di cattivo gusto, non è un esercizio che mi piace, non si può mischiare il sacro con il profano del calcio".

12:38 - Spazio a Walace, nuovo giocatore bianconero.

A chi si ispira come calciatore?

"La mia caratteristica principale è quella di marcare, aiutare i compagni sulla linea difensiva. Quando può mi sgancio anche per gli inserimenti, la mia caratteristica principale è portare il pressing sul portatore di palla. Non mi ispiro a nessuno, in Brasile ci sono molti giocatori di qualità. Mi ispiro un po' a tutti".

Cosa rappresenta per lei la sfida di giocare in serie A e come sta fisicamente?

"Sono all'80% ho avuto una piccola lesione alla coscia posteriore che mi ha tenuto fuori una decina di giorni. Mi hanno chiesto maggiore concentrazione e pochi tocchi, la cosa principale è quella di dare sicurezza alla linea difensiva. È una grande soddisfazione giocare in serie A, sono grato all'Udinese per questa occasione".

Parla Marino - A chi possiamo paragonarlo?

"Può essere accostato a più di un giocatore del nostro passato. Può essere paragonato anche ad Allan, dà il giusto equilibrio tra la fase difensiva e offensiva. Spero che possa inserirsi al meglio negli schemi".

Vuole tornare in nazionale?

"Complimenti a Samir per la nazionale. Voglio tornare in nazionale, ma penso all'Udinese e concentrarmi".

Ad un certo punto ha avuto paura di un eventuale stop delle trattative?

"Sì ho avuto paura, ho avuto un periodo difficile in Germania. Ma ho sentito la volontà dell'Udinese, ringrazio la perseveranza della società e spero di poter ricambiare questa fiducia".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Voglio aiutare sempre la strada e avere lo stesso obiettivo della squadra, siamo un gruppo unito che vuole far bene".

12:50 - Termina la conferenza stampa.