LIVE TMW - Udinese, Zeegelaar: "Finalmente qua, potevo tornare in estate"

Dopo l'esperienza dello scorso anno, Marvin Zeegelaar ha scelto di tornare all'Udinese dal Watford. L'esterno olandese prende la parola dalla Dacia Arena per presentarsi a stampa e tifosi. Segui la diretta testuale su TMW.

Ore 10.09, inizia la conferenza

Se potevo tornare già in estate? "Mi sarebbe piaciuto essere qua già in estate, ma c'erano ancora cose da chiarire. Ringrazio comunque i dirigenti per questa possibilità".

Il mio ruolo? "Normalmente gioco come quinto di centrocampo, ma non ho problemi, giocherò dove vorrà l'allenatore, l'importante è aiutare la squadra a fare punti".

Quali ricordi ho dell'esperienza dello scorso anno? "Per l'Udinese è stato un periodo duro, fatto di mesi intensi. Per fortuna siamo riusciti a salvarci, merito dello spirito da combattenti della squadra".

La competizione con Sema? "Siamo stati insieme al Watford, un grande ragazzo e un ottimo giocatore. C'è una sorta di competizione, ma questo ci renderà più forti. Io farò del mio meglio, non vedo l'ora di cogliere le mie opportunità".