vedi letture

live Valencia, Celades: "Gomez e Hateboer, troppo spazio. 4-1 bugiardo"

23.10 - Fra poco ci sarà Albert Celades, tecnico del Valencia, in conferenza stampa dopo il 4-1 subito dall'Atalanta in Champions League.

Qual è la sua lettura sulla fase eliminatoria? È impossibile il ritorno? "Sicuramente complica un po' le cose, è un risultato abbastanza schiacciante, questo 4-1. Alla fine non rispecchia molto quello che abbiamo visto sul campo".

Come mai pensa che il 4-1 non rispecchi quello che è successo in campo? "Penso che la differenza sta nell'efficacia del gioco che si è visto oggi, l'Atalanta ha fatto quattro reti, è difficile fare ogni gol per tutte le occasioni. Noi abbiamo fatto il gol nell'occasione cara. Abbiamo cercato di adattarci alla situazione, è vero siamo stati in difficoltà in alcuni casi, soprattutto nei contrattacchi, siamo stati in difficoltà. Vicino all'area non abbiamo concluso abbastanza. Nella debolezza difensiva abbiamo cercato di supplire alle lacune".

Deve fare autocritica? "Sempre, chiaro che sì. Sono d'accordissimo, una cosa non toglie l'altra, non siamo stati contundenti. Quando si gioca una partita a questi livelli, contro una squadra come l'Atalanta, non si può concedere molto margine. Però abbiamo avuto occasioni e non abbiamo finalizzato".

Da zero a cento quante possibilità ha di ribaltarlo? “Sì, credo ci siano. Il risultato è abbastanza chiaro, oggi, ma vediamo cosa succede al Mestalla, giochiamo bene nel nostro stadio”.

Avete preso tanti gol fuori casa, cosa sta succedendo. "Sì, è chiaro a tutti che stiamo prendendo molti gol, più di quelli che vorremmo. I dati di cui parli sono oggettivi".

Wass su Gomez non ha difeso benissimo, così come Hateboer ha avuto troppo spazio. "Sì, ci sono state delle difficoltà della fase difensiva per frenare i contrattacchi, per alcune manovre che sono sembrate molto facili. Hateboer sulla fascia si è involato varie volte, Gomez è stato molto offensivo. Alla fine i gol si sono verificati così".

Avete concesso troppo in fase difensiva. "Sì, forse potevamo fare gol anche noi, non so se abbiamo perso delle opportunità, non sarà facile ribaltare la situazione e vedremo se riusciremo a ribaltare".

22.25 - Finisce la conferenza stampa di Albert Celades.