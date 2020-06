Valencia, Celades: "Fuori casa abbiamo dei numeri pessimi ma non temo per la mia panchina"

Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata in casa del Villarreal, il tecnico del Valencia Albert Celades ai microfoni di Movistar TV “Le sensazioni sono negativi, siamo stati sconfitti e il Villarreal ha fatto meglio di noi. Penso che manchi un po' di tutto, non penso sia solo una cosa. Nella prima parte non stavamo affatto bene, mancavamo di gioco, profondità e non riuscivamo a creare occasioni. Abbiamo avuto un'ottima stagione in casa e una brutta in trasferta, è la realtà, abbiamo provato a cambiare tale dinamica ma non ci siamo riusciti. Oggi è stato difficile, ci siamo riposati poco, fa molto caldo ma non voglio scuse. La mia posizione? Non ho affatto paura. Veniamo da una dura sconfitta contro un diretto avversario che sta andando bene".