Liverani su Felici: "Mi ricorda Ilicic. Palermo occasione unica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato delle prestazioni di Mattia Felici, attaccante classe 2001 attualmente in prestito al Palermo dove si sta mettendo in luce: “Lui cresce nella mia scuola calcio dopo essere passato dalla Lazio. Lui giocava nella Pro Roma, lo abbiamo visto e preso e ha fatto due anni da noi, ha vinto il campionato regionale con gli Allievi facendo più di 30 gol. Era già pronto per misurarsi con i professionisti e quindi l’ho fatto venire a Lecce e da gennaio è stato aggregato alla prima squadra. - continua Liverani a La Gazzetta dello Sport - Appena Sagramola ci ha contattato ho pensato che per lui era arrivato il momento di misurarsi con i grandi. Per lui era un’occasione unica. Palermo in D è meglio di una qualsiasi Serie C. Siamo contenti per lui e che stia iniziando a segnare qualche gol. Mi ricorda molto Ilicic, per quanto le distanze tra i due siano enormi ancora. Futuro? A fine stagione torna alla base, poi si può discutere assieme al Palermo un percorso di crescita per il giocatore in una categoria superiore”.