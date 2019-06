© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo tante finali perse, Jurgen Klopp finalmente riesce a conquistare l'agognata Champions League. Il mister tedesco parla così a Sky Sport al termine della finale vinta contro il Tottenham: "Non è stata una partita bella, ma abbiamo lottato tutti, anche i nostri avversari. Sognavamo questa Coppa, volevamo vincere dopo una stagione così intensa, dovevamo farlo per i tifosi. Dedico questo successo alla mia famiglia, ha sofferto quando ho perso le altre finali, è per loro. Poi lo dedico al mio staff, ai tifosi, alla proprietà, sono orgoglioso di questo club".