Liverpool, Klopp polemico sulla riapertura degli stadi: "Che senso ha ospitare 2000 persone?"

vedi letture

E' uno Jurgen Klopp particolarmente polemico quello che si è presentato poco fa in conferenza stampa di Anfield, alla vigilia della sfida all'Atalanta di Gasperini. Questo il pensiero del tecnico tedesco sulla riapertura, forzatamente parziale, degli stadi inglesi: "Non sta a me commentare certi annunci, non capisco il senso di mettere 2000 persone in uno stadio con la capacità di 60 mila. Non lo capisco proprio. Magari non è una sorpresa, però è già un buon segnale, se sia giusto o no, non lo so. La situazione è questa, il mondo è così".