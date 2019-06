Lo scambio Icardi-Dybala è ancora in piedi. Ecco chi lo vuole e chi no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se fosse rimasto Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, la trattativa per lo scambio con l'Inter fra Mauro Icardi e Paulo Dybala sarebbe già in corso e ben avviata. Con il divorzio tra il tecnico toscano e i bianconeri - sottolinea Tuttosport - lo scenario è leggermente cambiato, anche se lo scambio resta sul tavolo con qualche possibilità di andare in porto. Anche se non tutti sono d'accordo.

Chi è per il sì e chi è per il no - Da una parte lo stesso Icardi che - si legge - lo scambio lo farebbe al volo evitando di rischiare una stagione complicata da contestazioni. Poi c'è l'Inter, che deve registrare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. La via più rapida è proprio la cessione di Icardi che, tuttavia, non sembra avere la fila di pretendenti. Diverso il discorso fatto dai bianconeri: Dybala non è incedibile, ma l'idea dei bianconeri sarebbe quella di monetizzare in contanti e non con uno scambio.

Conte e Sarri - Ovviamente Conte accoglierebbe a braccia aperte l'ex Palermo. Mentre Sarri - si legge sul quotidiano - direbbe no. Dybala piace a Sarri al cui gioco sarebbe adatto. Ma il suo parere, in caso di offerta economicamente vantaggiosa, non sarebbe decisivo.