Lo Spezia annuncia Diego Farias: arriva dal Cagliari, c'è il diritto di riscatto

Dopo il deposito del contratto in Lega, anche lo Spezia ha reso noto l'acquisto dal Cagliari di Diego Farias. L'attaccante brasiliano arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. "Classe '90, brevilineo, rapido, dotato di una spiccata fantasia e con un innato senso per il gol, in carriera ha indossato le maglie di Verona, Foggia, Nocerina, Padova, Sassuolo, Empoli e Lecce, ma è soprattutto con i colori del Cagliari che ha saputo conquistare il grande pubblico, indossando la maglia rossoblù in 138 occasioni, segnando 33 reti e fornendo 28 assist", si legge sul sito ufficiale.