Lo stile Fonseca: ammette di avere meritato la sconfitta

"Ci hanno nascosto la palla tutta la partita". Le parole di Paulo Fonseca, nella sfida che la sua Roma ha perso contro l'Atalanta per 0-2, sanno di diverso. Perché non c'è spazio per le recriminazioni, per gli episodi, per i gol sbagliati da Dzeko, Zaniolo o Kalinic. C'è l'ammissione di una difficoltà nel costruire gioco, nel rispondere colpo sul colpo a un'Atalanta che è stata superiore. "Abbiamo giocato male nel primo tempo, nel secondo i cambi non hanno variato le cose", le sue parole, come a sancire la sconfitta.

DOMANI È UN ALTRO GIORNO - Al di là dei tre punti lasciati agli avversari (con l'Atalanta non arrivano dal 2014) c'è anche la possibilità di imparare da una squadra che combatte uomo su uomo, come i nerazzurri, giocando sempre sull'uno contro uno. È la prima sconfitta della gestione Fonseca, ma ci sarà spazio per la crescita di una squadra che ha una profondità, nella panchina, che è difficilmente comparabile da parte di tutte le altre avversarie. Insomma, Gasperini stavolta ha battuto Fonseca, ma l'idea per i giallorossi è comunque di avere un tecnico giusto.