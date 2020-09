Lo svincolato Yaya Touré s'è offerto allo Spezia. Più concrete le piste Saponara e Nzola

Lo svincolato Yaya Touré s'è offerto allo Spezia. La scrive il quotidiano 'IlSecoloXIX' oggi in edicola, che parla di un contatto - tramite un intermediario - tra il centrocampista ivoriano 37enne e il club neopromosso in Serie A. L'ex pilastro del Manchester City ha rifiutato il Botafogo e tramite un agente ha fatto sapere di essere interessato a un'avventura in Italia con la maglia dello Spezia.

Al momento, comunque, solo un approccio. Più concrete le piste che portano a Riccardo Saponara della Fiorentina e a M'Bala Nzola del Trapani. Oggi, intanto, il club ligure dovrebbe ufficializzare una doppia operazione col Sassuolo: sono in arrivo Marchizza e Dell'Orco.