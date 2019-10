© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CEO della Lokomotiv Mosca, Anatoly Meshcheryakov, ha parlato all'agenzia TASS dopo il ko contro la Juventus per 2-1. "I tifosi ci hanno aiutato ieri, sono stati un incentivo. Abbiamo giocato con grande dignita, ci è mancata preparazione fisica e ci faremo trovare pronti per le prossime. Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del Mondo. Adesso combatteremo per qualificarci comunque".