Lotito contro Marotta. Domani la decisione dopo riunioni e liti sulla ripresa degli allenamenti

In attesa di ripartire con la Serie A, Coronavirus permettendo, le varie società devono organizzarsi con la ripresa degli allenamenti e - sottolinea La Gazzetta dello Sport - anche questo tema è oggetto di discussioni e polemiche. Da una parte Lotito e De Laurentiis, che vorrebbero ricominciare l'attività già da lunedì, dall'altra Marotta, appoggiato dai medici sportivi e da altri dirigenti, che non vogliono tornare sul campo prima del 3 aprile (il caso aveva già alimentato una discussione tra lo stesso Lotito e Agnelli)

Principio di uniformità - Per Lazio e Napoli (oltre che per il Cagliari che al momento ha fissato il ritrovo per sabato) esistono le condizioni di sicurezza per tornare ad allenarsi, mentre Inter e altri club si allineano alle disposizioni dei medici per cui "è doveroso alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria raccomandare per le società professionistiche l’interruzione degli allenamenti almeno fino al 3 aprile". Chi vuole tornare in campo solo all'inizio del prossimo mese inoltre invoca il principio di uniformità, chiedendo che gli allenamenti riprendano per tutti nello stesso giorno.

Maggioranza - Dopo due ore di riunione, e di liti, è emersa una linea che l'assemblea dei club di domani trasformerà in disposizione ufficiale, votata dalla maggioranza: tutti in campo solo dal 4 aprile. Data che permetterebbe alle squadre oggi in isolamento di aggiungersi alle altre.